基因检测企业23魔方融资1亿元人民币，经纬中国领投

科技传媒网讯 网易科技新闻3月6日消息，基因检测企业23魔方宣布完成新一轮融资。此轮融资由经纬中国领投，雅惠医疗、汉王科技、德商奇点跟投，总额1亿元人民币。本轮融资后，23魔方将进一步加大在市场方面的投入，同时继续扩大产能，实现全自动化、全流水线的检测分析流程。

作为本轮领投方，经纬中国投资董事喻志云表示：“过去两年，消费基因在美中两地都获得了长足的发展，检测量均呈几何式增长，比如Ancestry在去年的感恩节促销中就卖出100万份，Illumina等上游厂商也在积极布局消费基因赛道---基因正在进入我们每一个人的日常生活。”

据23魔方CEO周坤透露，截止目前，该公司已累积15万检测用户，已成为全球消费级基因检测公司中以中国人样本为基础的最大数据库。用户数的快速增长，使得23魔方有基础进行更广泛深入的遗传学、人类学研究，开发新的更适合中国人的研究项目，仅过去6个月23魔方已推出蚕豆病、ABO血型、乳糖不耐受等多个全新项目，并面向用户免费更新。而在其祖源检测板块，23魔方不久前迭代了2.0版，能够检测亚欧非40种民族血统，是国内目前国内最多。

周坤介绍说，在优化产品的同时，23魔方非常重视检测能力的提升。目前，检测中心已经实现全自动化，获得了医学临床检验所资质。新的融资将被重点用于提升检测产能和降低成本，除此之外，此轮融资还将被用于进行项目研究和市场推广等方面。

周坤认为，美国的消费级基因检测市场已经诞生近千万用户的公司，而基因检测的成本还在持续下降中。因此中国市场的机会非常大，2018年还将持续爆发。（十三姨）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210484-1.html

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