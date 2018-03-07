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2018年第四次 SpaceX猎鹰9号火箭再次成功发射

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-07 01:03

2018年第四次 SpaceX猎鹰9号火箭再次成功发射,spacex 火箭 猎鹰 卫星 载荷

（原标题：SpaceX's Falcon 9 Just Completed Another Successful Launch）

科技传媒网讯 网易科技新闻3月6日消息，据Futurism报道，美国太空探索技术公司SpaceX的猎鹰9号火箭刚刚发射，成功将西班牙电信卫星送入轨道中。这是2018年迄今为止，SpaceX完成的第四次猎鹰9号发射任务。

2018年第四次 SpaceX猎鹰9号火箭再次成功发射

图：发射前大约10分钟，猎鹰9号火箭在发射台上等待

美国当地时间周二清晨，SpaceX的猎鹰9号火箭成功完成了另一次发射。这枚火箭搭载了西班牙电信公司Hispasat的卫星，从卡纳维拉尔角空军基地的40号发射台升空。火箭在凌晨12点33分迅速起飞，并在33分钟后即部署了有效载荷。

在整个直播过程中，可以听到数次欢呼声，那是SpaceX团队在庆祝每个分离和部署阶段取得的成功。由于一切似乎都按照计划顺利进行，卫星现在应该在高椭圆形的地球静止轨道(GTO)上。

SpaceX在新闻稿中没有说明火箭是否可重复使用，该公司也没有尝试让火箭着陆，因为它预测大西洋上的天气状况十分恶劣。

此次发射任务原定于2月25日，但SpaceX现在需要做更多的测试来确保火箭有效载荷的整流罩安全，即在发射后保护有效载荷的护盾。所以这次发射被推到了今天。

这颗名为“Hispasat 30W-6”的卫星重达6092公斤，是猎鹰9号火箭发射过的最重载荷。现在它已经进入轨道，将为Hispasat客户提供商业视频、数据和宽带服务，业务范围覆盖欧洲、非洲和美洲。

这次发射标志着SpaceX今年完成了第5次发射任务，其中4次使用猎鹰9号火箭，这也是猎鹰9号第50次发射。不久前，SpaceX曾对猎鹰重型火箭进行测试，并将马斯克的特斯拉跑车送入太空。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210485-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:卫星火箭猎鹰SpaceX载荷

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