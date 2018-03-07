直击2018广州SIAF展：大咖企业+高人气产品速览表

本次SIAF展会网罗了全球先进、前沿的智能制造科技，集中展示了众多尖端的自动化生产线展品。

3月6日，广州国际工业自动化技术及装备展览会（SIAF）开展最后一天，科技媒体工控网小编走访完所有展馆。本次SIAF展会网罗了全球先进、前沿的智能制造科技，集中展示了众多尖端的自动化生产线展品，尤其是在自动化行业耳熟能详的大咖企业更是不负众望带来高精尖的产品展示，现场观众为自动化技术的飞速发展所惊叹。

其中机器人及机器视觉展馆以“协作・互通”为主题，全方位带来工业机器人整机、机器人部件、机器人视觉、开发平台和整体解决方案等多种技术及产品，涵盖生产制造及应用各领域，知名展商包括川崎、安川首钢、众为兴、配天机器人、埃斯顿等，以及首次参展的世界领先的协作机器人企业――优傲机器人。

感应技术、工业测量及仪器仪表主题区，汇聚世界知名品牌，例如堡盟电子、科瑞集团、康耐视、贝加莱、ATI等，全面展示了各类型传感器、工业图像处理、测量仪器等产品，为参展商及行业精英搭建一个技术交流和经验分享的平台。

连接技术主题区域展出了电气和电子连接器、设备接口、网络组件和电缆组件等多种产品，巴鲁夫、施迈茨、普奥、Staubli（史陶比尔）等大咖企业都亮出了自家的经典产品。

小编为您精心挑选了本次展会上大咖级的企业以及人气爆棚的产品，赶紧先睹为快！

堡盟电子

1.PosCon光切传感器

2.EAM580和EAM360系列绝对值编码器

3.GIM500R系列倾角仪

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210486-1.html

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