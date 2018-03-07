巨哥电子完成5000万元B轮融资

投资界(ID：pedaily2012)：3月6日消息，民用红外热成像产品供应商巨哥电子对外宣布完成5000万元B轮融资，本轮的投资方暂未透露。此前，2008年巨哥电子曾获得一笔天使轮融资，2012年完成A轮融资。公司近期完成B轮5000万元融资，由源渡创投、可可资本、飞图开元、势安资本等多家投资公司参与。

上海巨哥电子科技有限公司成立于2008年8月。官网显示，巨哥电子提供自主研发的高性能高品质热成像仪和高端专业级红外热成像仪。

当前，红外热成像在民用领域主要有两个应用方向，一是成像，主要用于夜视;一是测温，做精确的温度分布。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210487-1.html

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