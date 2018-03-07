巨哥电子完成5000万元B轮融资
投资界(ID：pedaily2012)：3月6日消息，民用红外热成像产品供应商巨哥电子对外宣布完成5000万元B轮融资，本轮的投资方暂未透露。此前，2008年巨哥电子曾获得一笔天使轮融资，2012年完成A轮融资。公司近期完成B轮5000万元融资，由源渡创投、可可资本、飞图开元、势安资本等多家投资公司参与。
上海巨哥电子科技有限公司成立于2008年8月。官网显示，巨哥电子提供自主研发的高性能高品质热成像仪和高端专业级红外热成像仪。
当前，红外热成像在民用领域主要有两个应用方向，一是成像，主要用于夜视;一是测温，做精确的温度分布。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210487-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己
在近日开幕的2018亚洲3D打
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。