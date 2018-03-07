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未上市就已深度适配 OPPO R15带来当前全面屏最佳设计方案

点评

科技传媒网 中文科技资讯 2018-03-07 04:01

未上市就已深度适配 OPPO R15带来当前全面屏最佳设计方案

　　近些年，智能手机市场用户需求不断升级，最明显的一点就是，人们逐渐淡化了对冰冷参数的追逐，而是越来越注重用户体验的提升。今日，网上有OPPO最新信息流出，展现出OPPO更多的用心之处。

未上市就已深度适配 OPPO R15带来当前全面屏最佳设计方案

　　从曝光图片来看，OPPO R15针对年轻用户最常用应用做了针对性优化，不但适配了全新19：9屏宽比，也细心照顾到了顶部开槽两侧区域的显示。虽然曝光谍照仅显示了今日头条、网易新闻、抖音、新浪微博等数款应用的显示效果，但实际适配显然会更多。而且，OPPO开放平台更已给出了具体的适配说明，以保障布局填满屏幕，并且内容无论横屏或竖屏显示都不会被屏幕凹形槽遮蔽，而这无疑将在未来为用户带来更完善的体验。

　　众所周知，异形屏本身就是一项充满挑战的设计，目前也仅有极少数机型采用。据了解，全球能够做异形偏振片切割公司屈指可数，特别是屏幕顶部开孔对于工艺的精度要求非常之高。另外，为了实现异形全面屏的良好观感和使用体验，还需要切割一片异形玻璃、以精工钻石铣刀在薄薄的玻璃上打磨出弧角。

未上市就已深度适配 OPPO R15带来当前全面屏最佳设计方案

　　不过，对于手机厂商而言，硬件的准备却只是一个起点。实际上，基于硬件的软件匹配更是一个必不可少的过程，它虽然需要统筹各方资源，调动大量人力、物力和财力，对于用户却意义重大。毕竟，由于异形屏采用了全新的屏宽比、圆角以及开槽设计，未经适配的应用往往会出现显示不全或者比例失调的现象，严重影响用户的使用体验。

　　作为国内最早布局异形屏领域的厂商，OPPO同时完成了硬件的锻造和软件的优化，在国内无疑是领先的。而之所以能获得领先优势，关键就在于OPPO对于用户体验的专注和深厚的技术储备。

未上市就已深度适配 OPPO R15带来当前全面屏最佳设计方案

　　OPPO R15所应用的异形屏专利

　　一直以来，OPPO坚持以用户体验为核心，做打动人心的精品。针对OPPO R15异形屏的优化，在OPPO看来，显然是应有的本分。实际上，OPPO 在2017年就申请了异形屏专利，并在9月获得了授权，并迅速推动了专利设计的商用。而这也成功为OPPO R15针对硬件设计和软件优化的工作留足了时间，完成了当前全面屏中最佳的设计——超视野全面屏。

未上市就已深度适配 OPPO R15带来当前全面屏最佳设计方案

　　OPPO R11s导航手势示例

　　对于智能手机而言，异形屏所带来的远远不只是显示效果的改变。实际上，随着异形屏手机对传统实体按键的取消，也为全新的交互带来了新的可能。2017年，OPPO R11s推出了炫酷的导航手势功能，无需虚拟键或者实体Home键就能完成返回、返回桌面和打开控制中心的操作，受到了人们的一致追捧。对于OPPO R15这一深入系统级的优化，显然也同样值得我们期待。

未上市就已深度适配 OPPO R15带来当前全面屏最佳设计方案

　　2017年，OPPO R11和OPPO R11s的持续火爆让OPPO交出了一分出色的成绩单。数据显示，OPPO已经再一次坐稳了国内第二，全球第四的席位。2018年，凭借坚实的专利储备，OPPO R15更率先获得了国内异形屏市场的领先优势，关注网友已经突破100万，相信OPPO R15势必将为OPPO上半年的发展添加精彩的一

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(责任编辑：夏喧)
标签:oppo设计方案深度适配

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