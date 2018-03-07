68岁老人发明太阳能无人机

据阜阳新闻网报道，新年刚过，家住阜城电业一村的朱慕松就迎来了一件开心事：拿到6本发明专利证书。“几年下来，我获得的专利总量已达42 个。”昨日，他乐呵呵地

据阜阳新闻网报道，新年刚过，家住阜城电业一村的朱慕松就迎来了一件开心事：拿到6本发明专利证书。“几年下来，我获得的专利总量已达42 个。”昨日，他乐呵呵地告诉记者。

在朱慕松2018 年获得的专利中，最值得一提的是“ 太阳能无人机”。为了这项发明，他前前后后研究了3 年多时间。

在拥挤的卧室里完成几十个专利

今年68 岁的朱慕松，个子瘦高，显得很有精神。他在自己的工作室里接待了记者。

说是工作室，其实就是一间卧室，一张大床、几个柜子、凳子占据了大部分面积。床前摆着一张方桌，一台笔记本电脑。他所有的发明，都在这间屋里完成。

“ 我以前在外贸车队、公交公司工作过，负责汽修，和机械打了一辈子交道。”朱慕松说。2013 年，他搞了第一个发明，叫“ 自行车中置盒式磁力双稳无线变速器”，并获得专利。从那以后，就一发而不可收，每年都能获得七八个专利。

2017 年，朱慕松共拿到10 个专利。他一本本打开，边给记者看边介绍：“ 这里面有电子鞭炮方面的，有风力发电方面的，有厨房用具、音响设备，还有空气净化器等。”

几十次修改完善，发明太阳能无人机

“ 太阳能无人机”专利于2016 年7 月申请，2018 年1 月19 日获得授权。

“ 其实在2014 年，我就开始研究无人机，并于2016 年获得了两个无人机专利。”朱慕松说，这两个无人机用的是普通材质，他一直不满足，总想着继续创新。

一次看电视，他发现国外有人在研究太阳能无人机，“ 我眼前一亮，觉得这个很新颖。”于是他找来相关资料进行研究，渐渐确定了思路。

“ 这种无人机依靠太阳能供电，可长时间在空中飞行，必须做到机身轻、电机功率大、能耗小。恰好电机是我的长项，仅电机专利我就有10 个。”朱慕松把自己研发的新型电机运用到发明中，并充分利用机身、机翼等空间，安装太阳能电池。

经过几十次修改、完善，朱慕松完成了太阳能无人机的发明，最终获得专利授权。记者在专利证书上看到，朱慕松对这一发明作了详细描述，仅文字就达6000 余字。

值得一提的是，这种用于太阳能无人机上的“ 无铁芯新型电机”，也一同获得了国家专利。当时，他还报了一个垂直升降式无人机专利，但没有获批，“ 国家知识产权局工作人员给我发来了4 个比对文件，说明我的申请别人已经做过了，不再有新意。他们严谨认真的工作作风，让我很受感动。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210489-1.html

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