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能源局发布光伏发电市场环境监测评价 浙江省处于较好区域

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-07 04:08

为推动光伏发电建设运营环境不断优化，引导企业理性投资，促进光伏产业健康发展，近日，国家能源局发布2017年度光伏发电市场环境监测评价结果，我省处于市场环境

为推动光伏发电建设运营环境不断优化，引导企业理性投资，促进光伏产业健康发展，近日，国家能源局发布2017年度光伏发电市场环境监测评价结果，我省处于市场环境较好的绿色区域

2017年度光伏发电市场环境监测评价将全国光伏开发区域分为三类，分别为红色禁止区域、橙色受限区域和绿色鼓励区域。

宁夏全省域以及甘肃、新疆部分区域处于红色区域，原则上暂不下达新增建设规模；北京、云南、上海、福建等为橙色区域，要求其在有效改善光伏开发环境市场的前提下，将削减50％以上的光伏年度指导规模；浙江、江苏、山东、安徽等为绿色区域，国家能源局将按照规划保障其光伏电站开发规模并予以适度支持。

此次评价结果将作为全国加强光伏行业管理，引导各地有序开发光伏电站的重要依据。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210490-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:市场处于环境监测发电发布

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