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2018政府工作报告发布 工控人都这样看

点评

科技传媒网 中国工控网 2018-03-07 04:10

报告指出，在过去的五年中，“互联网+”广泛融入了各行各业，国家深入开展了相关行动，推动了大数据、云计算、物联网的广泛应用。

3月5日，李克强总理代表国务院向大会作出政府工作报告

2018政府工作报告发布 工控人都这样看

届时，各大媒体纷纷亮出看报告的各种“姿势”，图说报告都是基本，会“动”的立体报告、建一座城读报告……既有新意又科技满满。

在各种“姿势”的解读下，加深了广大群众对于报告的理解。

一时间，“厉害了，我的国！”、“此生无悔入华夏，来世还做中国人”、“报告振奋人心，机遇奉送真金”等热点评论层出不穷。

那么作为一名工控圈内人，要怎么读这份大约有1.9万字的报告呢？

本汪仔细读了这份报告之后，贴心为大家整理了几个关键词

话不多说，开始干货速览！

互联网+

报告指出，在过去的五年中，“互联网+”广泛融入了各行各业，国家深入开展了相关行动，推动了大数据、云计算、物联网的广泛应用。

推行“互联网+政务服务”，实施一站式服务等举措，营商环境持续改善，市场活力明显增强，群众办事更加便利。

发展“互联网+农业”，多渠道增加农民收入，促进农村一二三产业融合发展。

中国制造2025

在过去的五年中，实施“中国制造2025”，推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程，先进制造业加快发展。

实施重大短板装备专项工程，发展工业互联网平台，创建“中国制造2025”示范区。

创新

坚持创新引领发展。扩大科研机构和高校科研自主权，改进科研项目和经费管理，深化科技成果权益管理改革。

加快建设创新型国家。把握世界新一轮科技革命和产业变革大势，深入实施创新驱动发展战略，不断增强经济创新力和竞争力。

人工智能

实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。发展智能产业，拓展智能生活。运用新技术、新业态、新模式，大力改造提升传统产业。

此外，在政协会议中，全国政协委员、百度公司CEO李彦宏建议设立“中国大脑”计划，推动人工智能跨越发展，抢占新一轮科技革命制高点。

对外贸易

过去五年中，坚持对外开放的基本国策，着力实现合作共赢，开放型经济水平显著提升。

培育贸易新业态新模式。推动加工贸易向中西部梯度转移。积极扩大进口，办好首届中国国际进口博览会，下调汽车、部分日用品消费品等进口关税。

各类“新”产业

推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展。

将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年，全面取消二手车限迁政策。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210491-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:政府工作报告工控

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