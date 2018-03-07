智能制造试点示范项目将扩围 年内遴选项目将超100个

日前从工信部获悉，2018年我国继续实施智能制造试点示范项目，年内遴选项目将超100个，大大高于2016年和2017年水平。此外，还将加大智能制造在原材料、装备、消

日前从工信部获悉，2018年我国继续实施智能制造试点示范项目，年内遴选项目将超100个，大大高于2016年和2017年水平。此外，还将加大智能制造在原材料、装备、消费品、电子、民爆等重点行业和领域的应用，促进智能制造进一步落地。业内普遍认为，一系列智能制造政策和相关推动措施的出台，已产生了积极作用，正在加速制造业的智能制造水平。这不但确保了我国制造业转型升级的目标能够顺利实现，也让智能制造成为全新的产业机遇和经济发展动能。

政策体系成型

《经济参考报》从工信部获悉，根据工信部年度工作计划，2018年我国将继续深入实施智能制造工程。为此，将新遴选100个左右试点示范项目，开展基础共性和行业应用标准试验验证，制定智能制造系统解决方案供应商规范条件，同时加大原材料、装备、消费品、电子、民爆等重点行业智能制造推广力度。

根据《中国智能制造十三五规划》，我国制造业智能化转型有两大时间节点和十项重要任务。根据规划，在2025年前，我国将推进智能制造实施“两步走”战略：第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。

工信部部长苗圩表示，智能制造是我国制造业转型的主攻方向，同时也是实现“中国制造2025”和“互联网+”两大国家战略的重要抓手。一方面，经过多年发展，我国制造业取得了长足进步，相关技术也得到突破，我国已具备了发展智能制造的基础；另一方面，智能制造已经成为国际制造业的潮流，其发展水平将直接决定我国制造业在国际上的竞争力。

多数制造业企业表示，多项政策的密集出台，将对发展智能制造起到促进作用。中投顾问发布的《2016-2020年中国智能制造行业深度调研及投资前景预测报告》预测，未来我国智能制造产业年复合增长率约为20%，到2020年产值有望超过3万亿元。另有多家券商研报认为，随着智能制造的进一步发展，我国制造业转型升级将得以实现，制造业水平将再上一个新台阶。

试点示范持续扩围

作为推进我国智能制造发展的重要措施，智能制造试点示范工作从2015年启动以来，一直备受各界关注。从2016年和2017年情况看，目前试点示范工作进展顺利。2016年我国遴选了超60个项目，2017年遴选了97个项目。根据工信部计划，2018年试点示范工作不但会持续推进，遴选项目也将再度扩超，项目总数将超过100个。

业内预测，2018年的试点示范遴选，除了会继续涵盖上述重要的制造业领域外，还有可能在有色、稀土、纺织、家电等传统行业选择相关项目；此外，5G、物联网、车联网、智能交通等新兴领域的智能制造项目也会入选。

2017年的智能制造试点示范工作共有来自北京、上海、广东、浙江、江苏、新疆等25个省市区的97个试点项目入围，涵盖了石化、钢铁、航空、汽车、制药、新能源等多个制造业领域。据工信部介绍，为推进智能制造产业政策落地，将加快上述项目部署，总结试点示范经验并在各行业进行推广，同时在此基础上尽快形成后续政策和措施，进一步推进制造业转型升级。

从2017年入围项目具体内容看，试点示范项目涵盖了众多制造业领域，不但包括石化、钢铁、有色、汽车、制药等多个传统制造业产业，还涉及航天、航空、高端装备制造、机器人、新能源等我国正在积极发展的战略新兴产业。

值得注意的是，2017年试点示范工作还根据目前的行业趋势和消费趋势，遴选了多个具有融合发展特性的项目。例如，福建省的卫浴产品大规模个性化定制、西服生产数字化车间、橱柜大规模个性化定制等项目，以及山东省的服装网络协同制造、高端纺织服装个性化定制等项目。

工信部副部长辛国斌介绍，未来工信部还将联合发改委、财政部等部委在今后一阶段陆续推出一系列支持政策和措施；同时还将以试点示范等措施，面向重点行业的智能制造单元、智能生产线、智能车间、智能工厂建设，培育一批系统解决方案供应商，组织开展行业应用试点示范，力争形成一批融合发展行业的优秀解决方案并加以推广。

将成增长新动能

随着各项智能制造产业政策逐步落实，各界已形成共识，智能制造在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要，除了带动制造业的整体转型升级外，还将创造新一轮产业机遇。多家券商研报就认为，智能制造是制造业升级的最优方向，而近年来我国智能制造行业也呈现出蓬勃发展的趋势。在政策助力下，智能制造毫无疑问将是未来中长期最具增长潜力的产业领域，同时还将成为我国经济继续健康增长的新动能。

中国工程院院士邬贺铨向《经济参考报》记者表示，一方面智能制造涉及集成电路、自动控制、新一代通信技术等众多领域，其发展势必促进这些信息技术子行业的发展；另一方面，智能制造将最终应用于制造业，因此会对工业互联网、高端装备制造、个性化制造、自动化等制造业领域起到巨大的促进作用。

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