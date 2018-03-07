欧特克首次参展TCT Asia 2018 描绘未来智能生产新蓝图

在近日开幕的2018亚洲3D打印、增材制造展览会（TCT Asia）上，全球二维和三维设计、工程及娱乐软件技术的领导者欧特克软件（中国）有限公司（“欧特克”或 “Autodesk”）携增材制造解决方案Netfabb和一众高科技展品隆重亮相，开启了其“设计・领创・未来”的新年第一站。展会现场，欧特克不仅展示了Netfabb的最新功能与特性，还通过X-VEIN无人机、3D打印跑鞋、衍生式设计飞机座椅、GE支架等国际领先的增材制造产品，解读了全球增材制造行业的最新技术，描绘了未来智能化生产的生动蓝图。

欧特克增材制造解决方案亮相 2018亚洲3D打印、增材制造展览会

进入D打印在材料方面取得诸多突破，增材制造技术逐渐在全球大放异彩，并已成为当下最具潜力的生产制造手段。配合智能技术所催生的自动化生产环境，全行业的产业化水平日渐提高。然而在全球制造业体量扩张、需求迅猛的背景下，生产效率、质量管控、灵活性、以及实现这些目标所需的成本仍是不少厂商忧心的问题。作为全球软件解决方案的领导者，欧特克始终关注中国制造业的痛点与发展需求，借助人工智能、数据库以及相关技术，帮助制造厂商挖掘设计的更多可能性，提升生产的可预判性，旨在让制造商无需高额的资金和人力成本即可实现轻松生产。

Netfabb软件便是欧特克专为增材制造打造的专业解决方案，致力于帮助用户实现端到端的工作流。该软件不仅提供高效的构建准备功能，有助于减少准备时间和物料消耗，其中包含的设计优化工具还能根据零件的载荷和约束对零件的硬度和重量进行优化，为实现轻量化设计铺平道路。通过快速仿真工具，Netfabb还可以轻松预测金属零件的结构应力和变形，自动修复模型缺陷，帮助客户减少错误迭代和实验的成本。对于用户所关心的格式问题，Netfabb支持从所有主流CAD系统导入模型，将其转换为可编辑的STL文件以快速处理文件。

发挥增材制造的潜能，离不开硬件和软件的配合。2017年，Netfabb与国内3D打印领航企业华曙高科公司的金属+尼龙全系列增材制造解决方案完美匹配，标志着欧特克将能为国内用户提供从设计优化到成品打印的一站式增材制造解决方案。Netfabb软件专业的优化和仿真功能很大程度上帮助用户提升了终端产品在批量生产时的品质，打印的产品被广泛应用于义齿、医疗、汽车以及航空航天等领域。事实上，欧特克始终重视自身软件解决方案与本地加工系统的集成，致力于让业内最好的技术互联互通，形成基于增材制造技术的制造生态圈。不仅有华曙高科，欧特克还积极与德国3D打印技术公司EOS实现合作，欧特克软件用户在进行数据准备时可直接选取EOS设备，并使用EOS相应材料参数来模拟增材制造过程。

欧特克公司数字制造部门增材制造业务拓展及行业战略经理Duann Scott先生表示：“过去，制造行业往往依赖于原型工具，这使得生产加工十分被动。如今，增材制造技术为广大厂商带来了希望，特别是智能的软件解决方案给予了生产制造更多的灵活性。欧特克的技术为用户提供从前期准备到后期加工的完整工作流，真正将制造厂商从僵化的生产周期中解放出来。如今，我们的软件解决方案已经与诸多本地技术高度集成，相信会有越来越多的制造企业从欧特克的技术中获益。欧特克将始终以用户的真实需求为出发点，为中国市场量身定制引领制造潮流的解决方案，以期帮助广大企业早日实现真正的智能制造。 ”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210493-1.html

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