新五大发电集团2017年主要经济技术指标解读

2017年，由中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组成的新公司――国家能源投资集团有限责任公司正式成立，标志着新五大发电集团的诞生。

2017年，供给侧结构性改革深化之年，全国电力消费需求增长超过预期水平，全社会用电量延续平稳较快增长态势，以6．3万亿千瓦时，同比增长6．6％，增速同比提高1．6个百分点的成绩完美收官，在需求总量和消费结构上与GDP增幅形成呼应。全国电力需求呈现增速同比提高、新动能正在生成、消费结构持续优化的特征。

由于发电行业面临的宏观环境、政策导向、市场形势错综复杂，上调燃煤标杆上网电价、鼓励清洁取暖、碳交易市场正式启封、全国绿色电力证书自愿认购交易启动等有效措施调动了发电行业的积极性，但这都难以减缓由于电煤价格持续保持“高位”，可再生能源补贴支付明显滞后，以及煤电企业环保投入不断增加、环保补贴难以弥补环保投入等因素带来的影响，发电企业生产经营形势严峻。

2017年，由中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组成的新公司――国家能源投资集团有限责任公司正式成立，标志着新五大发电集团的诞生。对此本次披露新五大发电集团2017年主要经济技术指标，并从规模及赢利能力、可持续发展能力、节能减排3个方面对其数据进行解读，这也是新五大发电集团首次在行业内的集体亮相。所有披露数据来源于各企业公开的报告、资料、网站、官微，以及新华网、中电联网站等权威网站，个别数据可能与有关公司统计口径有出入。

规模及赢利能力

2017年，混改、重组、调结构、资产证券化等成为发电企业的关键词。即便受到宏观环境、政策导向、市场形势错综复杂，煤价等减利因素的影响，但发电企业依旧保持了稳中求进的发展态势。发电量出现恢复性增长，新电改下电力市场竞价降幅减小，营业收入扭转前两年连续负增长的局面，提质增效、瘦身健体、处置特困企业、压减管理层级等专项工作力度空前。

●营业收入（亿元）

2017年，由于上网电价上调、利用小时增加、“三弃”问题进一步缓解等因素影响，新五大发电集团营业收入均呈现不同程度的增长。国家能源集团优势明显，营业收入达5128亿元。华能集团实现合并营业收入2586亿元，同比增长5．1％。国家电投集团实现营业收入2029亿元。华电集团实现销售收入2006亿元，同比增长7．6％。大唐集团实现营业收入1710亿元。

●资产负债率（％）

在本次对比的5家发电企业中，华能集团资产负债率近9年来首次降至80％以下，为78．74％。大唐集团资产负债率同比下降1．54个百分点，为79．96％。华电集团资产负债率80．8％，同比降低0．73个百分点，连续9年下降。

国家能源集团资产负债率下降8．43个百分点。国家电投集团资产负债率81．39％，较年初下降0．89个百分点，实现国资委控制目标。

●发电量（亿千瓦时）

2017年，全国全口径发电量6．42万亿千瓦时，同比增长6．5％；全国发电设备利用小时3786小时，与上年大体持平。火电设备利用小时4209小时、同比提高23小时，终止了自2013年以来连年下降的态势。在政府和电力企业等多方共同努力下，弃风弃光问题明显改善，清洁能源发力成为阻挡发电行业业绩加速下滑的重要因素。

新五大发电集团积极适应新形势，大力开拓电力市场，均超额完成全年发电量计划。国家能源集团以8880亿千瓦时发电量高居榜首。华能集团次之，实现发电量6608亿千瓦时，其中国内发电量6496亿千瓦时，预算完成率99．4％，同比增长6．4％。分列第三、第四的大唐集团、华电集团差距不明显，分别为5169亿千瓦时、5123亿千瓦时。国家电投集团全年发电量4226亿千瓦时。

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