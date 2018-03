中国创业者闯入拉美 不会西语却能打造最热新闻app

(原标题:Chinese Investors Bet on Latin America for Next Tech Gold Rush)

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息,彭博社近日发表文章称,中国初创企业正将国内成功经验输往拉美,并已取得初步成功。这种经验是:将追求快速市场扩张放在首位,而非盈利能力。

文章主要内容如下:

两年前,唐欣(Tang Xin,音译)从未踏足过墨西哥,也不懂西班牙语。但现在,虽然他对这门语言的掌握程度并没有提高多少,但他已打造一款该国最热门的应用。

据移动应用数据和分析公司APP Annie的数据,唐欣的新闻应用现在拥有2000万用户,去年年底成为墨西哥Google Play应用商店的第一大新闻类应用。而这一成果,是唐欣和他的开发团队仍驻扎在深圳取得的。

在出来创业前,唐欣曾就职于腾讯。一些中国应用开发者和投资商押注于下一波科技淘金热将来自拥有6亿多人口的拉美,唐欣是其之一。在财力雄厚的中国内地风投家和中国成功经历的推动下,现年40岁的唐欣和他的同行们正将中国所取得的成功经验复制到拉美,这种成功经验是:将追求快速市场扩张放在第一位,而非盈利能力。

英国咨询机构Preqin收集的数据显示,自2017年初以来,中国对拉美的风险资本投资总额已跃升至10亿美元,而2015年仅为约3000万美元。

唐欣表示:“一直以来,都是中国科技企业复制海外的成功经验,但现在我们通过向外输出中国的成功商业模式,看到了更多的机会。目前的中国市场竞争非常激烈,小公司有必要在别的地方寻找机会。”现在,他有四分之一时间呆在墨西哥。

正在进军拉美的中国科技初创企业,包括总部位于杭州的天鸽互动控股有限公司(Tian Ge Interactive Holdings Ltd.),该公司希望在墨西哥建立一个互联网金融平台。手机制造商传音控股(Transsion Holdings)则正准备在哥伦比亚开展业务。中国手游(China Mobile Games & Entertainment Group)计划在墨西哥发行手机游戏。ofo负责美国业务的克里斯·泰勒(Chris Taylor)表示,这家自行车共享服务公司正准备进军墨西哥,这是该公司首次进军拉美市场。

中国初创企业进军拉美,借用了中国以国有企业为主对拉美基础设施领域多年的投资经验。截止今年1月,中国向该地区投入了2000多亿美元,涉及2000多家企业。

当中国初创公司刚来到拉丁美洲时,他们并不十分清楚自己能做什么。但位于布宜诺斯艾利斯的MercadoLibre Inc.和Despegar.com,已经分别成为拉美电子商务和在线旅游行业的主要参与者。

就像中国企业投资该地区的基础设施一样,中国初创公司在拉美可能遇到当地人的阻力。在通往拉美的道路上,充斥着众多项目失败的警示故事。在巴西等国,中国汽车制造商即使在当地建立了工厂,还需要努力树立自己的品牌。

浙江外国语学院拉美研究所副所长唐骏表示:“中国初创公司投资拉美存在风险,这些公司需要将它们的产品本地化。这还有政治环境方面的风险,因为拉美许多国家的政权经常出现快速的周期性动荡。”

这并没有抑制中国科技企业的投资兴趣。阿里巴巴集团和腾讯正在寻找可以投资的项目,而滴滴出行收购了巴西最大打车应用99公司,表明一些交易可以迅速完成,不像中国企业在美国遭到政界的反对。

这一趋势引起了一些当地投资者的注意,比如来自圣地亚哥的内森·勒斯蒂格(Nathan Lustig),他正与来自北京的合作伙伴联手。他们希望在中国投资者与专注于拉美的项目间起牵线搭桥作用。勒斯蒂格的目标是用更低的成本尽早发掘这样的项目。

勒斯蒂格是风投基金Magma Partners的管理合伙人,他表示:“我们认为,来自中国企业的收购,将成为拉美初创企业的投资者实现退出的重要策略。这将是未来5年拉美初创行业的一个重要主题。”

唐欣的公司正式名称为深圳易维创新科技有限公司(Shenzhen Inveno Innovation Technology Co.),他并不想仅仅通过出售套现。他的目标是成为该地区最大的互联网公司。该公司起步于从独立媒体和社交媒体等新闻网站抓取文章,因为它们不像更大型的出版物那样拥有版权。该公司聘请当地人帮助翻译这些文章,并与新闻网站建立合作关系,它在深圳的团队则开发了为用户聚合和整理这些新闻的算法。

该公司仅花了大约两个月的时间,就做到了每天至少能抓取10万篇文章。该公司下一步计划是与当地媒体签订合作协议,现在它已经与墨西哥10家最大出版物中的7家达成了内容分销协议,其中包括El Universal和Publimetro。

对于传统出版物,编辑推荐决定了用户可以阅读哪些内容——唐欣的新闻应用将内容聚合、标注并与用户偏好相匹配。根据市场研究公司CB Insights的数据,这是一种在中国已大获成功的模式,该模式的首创者《今日头条》估值已达110亿美元。

身在深圳的唐欣接受采访时表示:“这一切都取决于你的内容标签有多准确。标签越准确、越详细,你就能越准确地瞄准用户并推送用户想要的内容。”

在中国,初创企业的商业模式是花钱赢得用户,而不管盈利如何。按照这种模式,唐欣花费了200多万美元在Facebook做广告,以吸引潜在客户,尽管这家美国社交网络巨头是其竞争对手,因为它拥有信息流(News Feed)服务。根据App Annie的数据,今年2月,唐欣的新闻应用在墨西哥所有新闻应用中排名第二,比去年11月的排名下降了一名。因为这样的原因,今年唐欣计划将营销开支增加五倍以上,并与手机运营商和制造商合作预装其应用。

唐欣表示:“我们公司的有机增长正在加快,但我们增长主要依靠的还是促销手段,因为我们需要快速扩张,而这是成功的关键。”(刘春)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-210504-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm