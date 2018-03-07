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中国创业者闯入拉美 不会西语却能打造最热新闻app

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-07 10:00

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（原标题：Chinese Investors Bet on Latin America for Next Tech Gold Rush）

中国创业者闯入拉美 不会西语却能打造最热新闻app


科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息，彭博社近日发表文章称，中国初创企业正将国内成功经验输往拉美，并已取得初步成功。这种经验是：将追求快速市场扩张放在首位，而非盈利能力。

文章主要内容如下：

两年前，唐欣（Tang Xin，音译）从未踏足过墨西哥，也不懂西班牙语。但现在，虽然他对这门语言的掌握程度并没有提高多少，但他已打造一款该国最热门的应用。

据移动应用数据和分析公司APP Annie的数据，唐欣的新闻应用现在拥有2000万用户，去年年底成为墨西哥Google Play应用商店的第一大新闻类应用。而这一成果，是唐欣和他的开发团队仍驻扎在深圳取得的。

在出来创业前，唐欣曾就职于腾讯。一些中国应用开发者和投资商押注于下一波科技淘金热将来自拥有6亿多人口的拉美，唐欣是其之一。在财力雄厚的中国内地风投家和中国成功经历的推动下，现年40岁的唐欣和他的同行们正将中国所取得的成功经验复制到拉美，这种成功经验是：将追求快速市场扩张放在第一位，而非盈利能力。

英国咨询机构Preqin收集的数据显示，自2017年初以来，中国对拉美的风险资本投资总额已跃升至10亿美元，而2015年仅为约3000万美元。

唐欣表示：“一直以来，都是中国科技企业复制海外的成功经验，但现在我们通过向外输出中国的成功商业模式，看到了更多的机会。目前的中国市场竞争非常激烈，小公司有必要在别的地方寻找机会。”现在，他有四分之一时间呆在墨西哥。

正在进军拉美的中国科技初创企业，包括总部位于杭州的天鸽互动控股有限公司(Tian Ge Interactive Holdings Ltd.)，该公司希望在墨西哥建立一个互联网金融平台。手机制造商传音控股(Transsion Holdings)则正准备在哥伦比亚开展业务。中国手游（China Mobile Games & Entertainment Group）计划在墨西哥发行手机游戏。ofo负责美国业务的克里斯・泰勒(Chris Taylor)表示，这家自行车共享服务公司正准备进军墨西哥，这是该公司首次进军拉美市场。

中国初创企业进军拉美，借用了中国以国有企业为主对拉美基础设施领域多年的投资经验。截止今年1月，中国向该地区投入了2000多亿美元，涉及2000多家企业。

当中国初创公司刚来到拉丁美洲时，他们并不十分清楚自己能做什么。但位于布宜诺斯艾利斯的MercadoLibre Inc.和Despegar.com，已经分别成为拉美电子商务和在线旅游行业的主要参与者。

就像中国企业投资该地区的基础设施一样，中国初创公司在拉美可能遇到当地人的阻力。在通往拉美的道路上，充斥着众多项目失败的警示故事。在巴西等国，中国汽车制造商即使在当地建立了工厂，还需要努力树立自己的品牌。

浙江外国语学院拉美研究所副所长唐骏表示：“中国初创公司投资拉美存在风险，这些公司需要将它们的产品本地化。这还有政治环境方面的风险，因为拉美许多国家的政权经常出现快速的周期性动荡。”

这并没有抑制中国科技企业的投资兴趣。阿里巴巴集团和腾讯正在寻找可以投资的项目，而滴滴出行收购了巴西最大打车应用99公司，表明一些交易可以迅速完成，不像中国企业在美国遭到政界的反对。

这一趋势引起了一些当地投资者的注意，比如来自圣地亚哥的内森・勒斯蒂格（Nathan Lustig），他正与来自北京的合作伙伴联手。他们希望在中国投资者与专注于拉美的项目间起牵线搭桥作用。勒斯蒂格的目标是用更低的成本尽早发掘这样的项目。

勒斯蒂格是风投基金Magma Partners的管理合伙人，他表示：“我们认为，来自中国企业的收购，将成为拉美初创企业的投资者实现退出的重要策略。这将是未来5年拉美初创行业的一个重要主题。”

唐欣的公司正式名称为深圳易维创新科技有限公司(Shenzhen Inveno Innovation Technology Co.)，他并不想仅仅通过出售套现。他的目标是成为该地区最大的互联网公司。该公司起步于从独立媒体和社交媒体等新闻网站抓取文章，因为它们不像更大型的出版物那样拥有版权。该公司聘请当地人帮助翻译这些文章，并与新闻网站建立合作关系，它在深圳的团队则开发了为用户聚合和整理这些新闻的算法。

该公司仅花了大约两个月的时间，就做到了每天至少能抓取10万篇文章。该公司下一步计划是与当地媒体签订合作协议，现在它已经与墨西哥10家最大出版物中的7家达成了内容分销协议，其中包括El Universal和Publimetro。

对于传统出版物，编辑推荐决定了用户可以阅读哪些内容――唐欣的新闻应用将内容聚合、标注并与用户偏好相匹配。根据市场研究公司CB Insights的数据，这是一种在中国已大获成功的模式，该模式的首创者《今日头条》估值已达110亿美元。

身在深圳的唐欣接受采访时表示：“这一切都取决于你的内容标签有多准确。标签越准确、越详细，你就能越准确地瞄准用户并推送用户想要的内容。”

在中国，初创企业的商业模式是花钱赢得用户，而不管盈利如何。按照这种模式，唐欣花费了200多万美元在Facebook做广告，以吸引潜在客户，尽管这家美国社交网络巨头是其竞争对手，因为它拥有信息流（News Feed）服务。根据App Annie的数据，今年2月，唐欣的新闻应用在墨西哥所有新闻应用中排名第二，比去年11月的排名下降了一名。因为这样的原因，今年唐欣计划将营销开支增加五倍以上，并与手机运营商和制造商合作预装其应用。

唐欣表示：“我们公司的有机增长正在加快，但我们增长主要依靠的还是促销手段，因为我们需要快速扩张，而这是成功的关键。”（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210504-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:美国中国墨西哥文章

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