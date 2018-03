思科高管看中国物联网崛起,其他各国可以借鉴什么

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息,据福布斯杂志报道,思科全球战略创新事业部副总裁、纽约时报推荐畅销书《物联网时代》(Building the Internet of Things)的作者马切伊·克兰兹(Maciej Kranz)近日在《福布斯》杂志上撰文,阐述了中国物联网快速崛起带来的启示,摘要如下:

25年前我第一次访问北京时,街道和人行道上挤满了行人、自行车和卡车。我刚从第14次访问归来,尽管北京的交通依然繁忙,但已经有了明显的不同。如今,由自行车、公共汽车和火车组成的智能车队正嵌入物联网技术,使城市交通变得更智能、便捷和高效。

从许多方面来看,智能拼车服务都展示出中国物联网转型的精髓:它借鉴了中国传统,同时以新颖和出人意料的方式整合了先进技术。种种令人震惊的迹象表明,中国不再是个“技术模仿者”,它已经成长为技术创新者,并巩固了它作为物联网领导者的地位。

中国对物联网采用、创新和研发的结构性转变似乎一夜之间就发生了。受腾讯、百度和阿里巴巴等互联网巨头成功的启发,许多物联网初创企业以及大型服务和技术提供商,展现了三年前我在访问期间从来没有看到的创业热情。

各种各样的物联网活动

我亲眼目睹了物联网在中国的发展,它几乎渗透到每个商业部门和公共系统,不仅包括制造业和工业部门,还包括交通、城市服务(包括减少污染)、医疗保健、零售、农业等等。

像摩拜ofo这样允许消费者通过手机应用找到并支付自行车租赁费用的单车共享服务,已经像野火那样迅速发展起来。我看到到处都是五颜六色的、嵌入物联网功能的自行车,它们停在最后一个用户离开的地方。

在北京,我使用了滴滴出行(Didi Chuxing),这家叫车服务公司在2016年收购了Uber China。当我点击滴滴的应用程序时,它会自动翻译问题,并在我和最近的司机之间来回切换。司机驾驶着电动汽车,在短短30秒内就找到了我。

滴滴为许多新公司提供了榜样,这些公司正在迅速扩张和多样化他们的物联网服务。除了智能叫车服务,滴滴还运营着世界上最大的电动汽车车队之一,并正在崛起为“无人驾驶巨头”。

滴滴只是冒险进入电动汽车和无人驾驶领域的众多中国企业之一。也许下次再去北京,我可能就能享受到乘坐无人驾驶汽车服务。

无论是在我下榻的酒店还是公共场所,与城市服务相关的无线通信网络在北京似乎无处不在。ABI Research报告称,其他主要城市(大连、杭州、南京、天津)也在利用这些网络加速智能城市服务,包括能源、交通、公共安全、照明、可持续发展等。

中国物联网雄心的驱动力量

当然,中国政府自2010年就制定了雄心勃勃的市场目标,要在2020年之前帮助物联网规模达到1630亿美元。然而,中国经济信息服务公司认为,在过去的几年里,中国市场的年增长率为20%。到2020年,中国的物联网市场价值将达到2300亿美元以上。

如今,政府政策为物联网制造商提供了税收优惠,而“特别基金”(Special Fund)则要求公共实体采取物联网计划。为了引导自动化交通和其他物联网解决方案,中国正积极招募人工智能(AI)、数据科学和其他尖端领域的专家,这些专家多来自美国和其他国家的主要科技公司。

政府并不是中国物联网雄心的唯一驱动力量。在北京大学发表演讲之后,我遇到了许多正开发各种应用的初创公司,从联网的移动办公室到确保安全的水下无人机。在中欧国际工商学院,主管自动售货机生意的高管和我分享了他的雄心,包括计划将目前嵌入NFC技术的“智能”自动售货机升级为完全个性化的自动服务,这一切都由物联网、雾计算以及人工智能支持。

许多人想知道,在这样的背景下,中国企业如何与西方技术供应商竞争。事实上,中国市场本身就极具活力、竞争激烈,不只是主要的参与者加入其中,大量进取型的初创企业正努力颠覆当前领导者,尤其是在物联网和AI领域。如今,物联网创业中心正在全国各地涌现,中国企业家也在冒更大的风险。

即使他们创业失败了,他们也不会再感到耻辱。事实上,在硅谷开创职业生涯的“摇滚明星”技术专家正返回中国,以寻求新的机会。现在,当你访问深圳——中国的“硬件硅谷”时,你会看到许多有着全球抱负的物联网公司。

来自中国的经验

虽然中国政府自上而下的物联网政策在许多国家行不通,但我们不应忽视政府在刺激技术市场方面所能发挥的重要作用。就像互联网和全球定位系统(GPS)的诞生或对清洁能源和技术学徒的支持那样,政府作为监管机构、议程制定者和技术采纳者在物联网领域的作用是巨大的。我们应该鼓励政府继续推进刺激措施、公私合营以及进行投资。

我相信,我们应该注意并考虑采用中国其他成功的物联网战略:放眼全球,在当地采取行动,不要害怕变革;从小的成功开始,将它们扩展到更大的平台;不要让对失败的恐惧阻碍你去尝试或冒险;积极参与标准的建立,中国现在拥抱并大力投资于关键的国际标准机构,而不是推动中国特定的标准。

寻求各种形式、富有成效的伙伴关系(公私合作,内外合作),帮助共同发展和扩大物联网解决方案。此外,还要从中国企业家那里得到启示,他们正在全球主要的科技中心发现了同样饥饿、乐观和狂热的情绪。

物联网行业的未来取决于横向、纵向和区域专家的共同努力,才能实现共同目标。要想在全球舞台上占据一席之地,是时候与中国伙伴接触,并从他们的“一夜间”成功模式中吸取经验。我将继续关注中国正在发生的事情,但我已经迫不及待地期待着下一次访问,体验和学习中国正在进行的物联网转型。(小小)

