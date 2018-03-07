沪江网校开学季力推雅思智能课 主打“提分私教”卖点

3月5日，国内领先的互联网学习平台沪江网校宣布全网发售最新Uni智能雅思课程——“雅思7分私教VIP-大学起点(首发签约班)”，上述课程主打智能私教概念，全程小班私教、直播授课、管家式督学等多种形式，帮助学员在短期内高效冲刺雅思7分的目标高分。

据悉，“Uni智能课程”是去年沪江网校正式推出面向全行业推出的规模化应用的人工智能学习产品系列。通过和人工智能技术结合，Uni智能学习课程可以强化学习者薄弱的知识点，略过已经掌握的知识点，结合学习者的兴趣提供不同的学习内容，真正实现“千人千面”的个性化学习，提高学习效率和效果，这样智能化学习体验已获得超过百万名学员好评。

根据2017年雅思考试主办方英国文化教育协会(下称“协会”)发布数据显示，全球雅思考生数量过去一年首次突破300万人次，雅思在全球高等教育和移民申请中的重要作用更为突显。协会首次发布的大陆考生雅思考试数据同时显示，2016年中国大陆考生平均分为5.64分。

沪江网校经过广泛的用户调研发现，尽管中国考生为备考雅思付出了很多努力，但分数依旧不尽如人意，这是因为雅思成绩考验的是整体的综合实力，传统的培训机构填鸭式、机械式的教学千人一面，使得学生在各自弱势项目上发展并不均衡，整体分数自然不理想。沪江网校方面表示，雅思作为一项入门简单但提分难度系数比较大的考试，成绩突破6分在一定程度上存在很大的难度，要突破7分更是目前众多语言培训机构亟待克服的难题。

调查进一步指出，区别于线下上课，用户选择线上雅思课程的主要原因是“需要针对性地强化弱项”和“根据自己的情况反复学习”，但多数的用户的使用障碍是担心在线上学习自制力不足，或者在学习过程中分心。

那么，沪江网校此番推出的Uni智能雅思课程如何帮助学员来实现快速提分、高效学习?据介绍，本次“Uni智能雅思课程”设置了Uni智能定制、全程私教、全新互动教学、强应试导向、管家式督学等五个环节，从内容到教学模式对雅思课程进行创新。具体来说就是：

智能定制：Uni智能课程背后的学习大数据引擎可根据学员水平、备考周期及目标分数，推送个性化学习课程和练习，根据学员学习进展和表现，还会推送精准强化学习包，优先解决真正阻碍提分的重点、难点，及时练习，查漏补缺。

全程私教：这里的全程教学主要采用1对6“小班私教”模式，单项全程会由固定老师精准点拨，整套课程聚集沪江网校平台上包含雅思资深教师、全职写作和口语批改老师、特色教学督导在内数百位教师资源。特别说明的是，小班私教是经验丰富的真人老师在一屏之外全程陪伴学员沟通交流，直播授课过程中即时地给予评估与指导，并根据学员的直播课堂表现，有针对性地推送适合学员能力水平的强化内容，补短到位，不留死角。

全新教学模式：授课过程采用直播实时互动与课件学习巩固穿插结合，其中“雅思7分私教VIP”课程有着70%的超高占比直播课，补足雅思同学们开口时间不够、心理准备不足的弱点，养成良好的口语表达习惯。1对6“小班私教”的课程同时糅合CLT(语言交际教学法)注重雅思考试各单项之间的互动促进、注重从雅思学生个性化的基础出发，更针对个人进行技巧讲解与实际话题场景运用强化结合，反复实战操练，提升解题能力。

强应试导向：教学内容紧扣历年真题，精华提炼，高密度训练，课后练习高度匹配上课内容，针对薄弱题型专项训练，加上仿真的模拟考试，让学员熟悉雅思口语考试官方流程，高效的雅思学习模式迅速提升学生成绩。

管家式督学：在1对6小班中，提供在线督导定期促学，保障学习自制力，杜绝懒癌拖延症，全程助教跟踪，作业批改，24小时内助教答疑。

沪江网校方面，沪江是专业的互联网学习平台，作为沪江旗下专业的B2C业务平台，沪江网校能够获得平台内大量即时有效的学习大数据，从而更深度地理解用户，更精准提供教学内容。凭借着沪江网校在语言培训领域深厚的教学教研实力和基础，如今Uni智能雅思课程的上线，会进一步真正帮助这些学员从盲目刷题中解脱出来。

“未来的在线教育，不仅仅要突破时间和空间的限制，学习随时随地，更重要的是要提升用户在线学习的效率和保障学习的效果，为用户提供更为精准的学习策略和更高效的学习方法，这必将成为未来教育行业共同的发展目标。” 沪江网校方面表示。

据悉，Uni智能课程自去年3月推出首款大学生英语四级课程以来，经过一年迭代发展，课程已从从广受学生青睐的全国大学英语四六级逐步覆盖到日语、法语、留学、考研、职场等在内的诸多品类课程，满足了更广泛人群的在线学习需求。

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