塑造制造业的未来:EOS增材思维亮相TCT亚洲展

近日,金属和高分子材料工业级3D打印的全球技术领导者EOS以“塑造制造业的未来”为主题,亮相于2018 亚洲3D打印、增材制造展览会(TCT Asia)。EOS已连续第三年参加TCT Asia,而本次参展的一大亮点是全方位展示其斩获德国《商业周刊》“2017年度最佳咨询评选”大奖的增材思维咨询服务。

当前,工业3D打印的专业知识和经验的匮乏已成为企业布局3D打印的一大阻碍。据安永在2016年的一项研究显示,每4家企业中就有3家并不了解3D打印技术将会在成本效益、灵活性、以及产品和部件的创新性发展等方面带来怎样的收益。为助力企业充分发挥增材制造的无限潜能,EOS在TCT Asia展会上围绕“增材思维”带来一系列主题分享报告:

增材思维方案与成功案例分享

EOS开发了三种增材制造(AM)方案,分别适配处于不同增材制造应用阶段的客户需求:

·增材制造入门版方案——帮助客户进行快速概念验证,适用于亟待检查组织的AM潜力、需要外部支持开发第一个AM应用概念及有降低购买前投资风险诉求的企业。EOS能够在技术中心的EOS系统上构建客户的第一个应用,使企业处于“开发就绪”状态,并通过技术与经济概念验证,有效降低风险。EOS的入门版方案成功使林德公司(Linde)在短时间内积累了增材制造领域专业设计知识并测试了新产品。

·增材制造简化版方案——在客户的系统中构建应用,适用于希望通过第一次系统购买,加速AM实现进程、需要增加AM专业知识并在自身系统中加速第一个应用的企业。AM简化版方案帮助企业处于“打印就绪”状态,加速 AM 入门并满足采购 EOS 系统的特殊条件。借助于该方案,Ariane 6火箭发动机喷嘴头从248 个组件减少为仅 1 个。

·增材制造完整版方案——提供认证和调整生产规模咨询,适用于需要快速实现确定的应用、确认并提升AM生产并获得竞争优势的企业。EOS不仅全面支持在客户系统中构建和开发应用,提供打印作业和参数的优化服务,还针对特定行业提供验证支持,降低生产风险,使客户处于“生产就绪”状态。EOS的完整方案成功帮助Permedica快速开发具有多孔钛结构的全新髋臼杯系统,促进新骨骼形成和快速结合。在此项目中,增材思维从第一步开始到批量生产全程为团队提供指导,重点关注质量以及生产设置和验证过程。

零部件筛选与甄别

增材思维部门提供的三组套装均包含零部件筛选咨询服务,深入企业制造生产线,帮助客户了解哪些零部件适合应用增材制造技术进行生产,进而为企业创造更多价值,在竞争激烈的市场中保持领先地位。

面向增材制造的设计

企业能够在实践教学中学习如何使用金属或聚合物实现面向增材制造的设计。EOS的培训将帮助企业了解 AM 的可能性与局限性、了解如何成功设计、优化、构建并应用 AM,以及学习 AM 设计思维的方案。此外,企业还将直接体验 AM 工艺流程实践操作,了解设计工作流程,学习技术与设计准则,学习仿生、轻量化等创新设计,并在实践练习中应用 AM 设计。

EOS增材思维认证培训师——许可证项目

凭借增材思维认证培训师——许可证项目,您可以向客户提供增材制造领域最佳的培训,在短时间内获得必要的知识,获取所有必要的资料,以及访问EOS的在线网站,并将增材思维企业标识用于市场营销。

展会期间,EOS大中华区总经理叶洎沅先生带来了“增材思维-为您的创新赋能”的主题演讲:“EOS作为专注于金属和高分子材料工业级3D打印的全球技术开拓者,深知‘授人以鱼,不如授人以渔’。仅仅为客户或经销商提供技术支持是远远不够的,帮助他们在转型中脱颖而出的重中之重是使他们能够真正掌握增材制造这门技术背后的专业知识。因此,EOS在全球范围组建了一支100 位专家组成的团队,专注于为客户提供全制造流程上的咨询服务,助力企业达成增材制造转型。”

EOS大中华区总经理叶洎沅先生“增材思维-为您的创新赋能”主题演讲

目前,EOS已在全球范围内已安装超过3000台设备,成功为航空航天、医疗、汽车、模具等行业客户提供高灵活度、高效的工业级3D打印解决方案。自2013年进入中国以来,EOS中国办公室员工已经从4名扩大到32名,专注于为客户加强创新能力和关键技术,不断为中国工业智能制造行业输入专业的增值制造技术支持。

当下,制造业将逐步转型为“智造业”,对于生产效率、成本效益及零部件质量的严格要求使得制造流程数字化成为大势所趋。在这一过程中,EOS将继续致力于扮演助推者的角色,将增材制造技术整合进入客户现有生产环境中,为客户提供全生产流程的咨询服务,加强差异化竞争力。

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-210508-1.html

