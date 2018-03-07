2018决战分布式：户用新兴市场是重点

总体而言，2018年的分布式光伏市场在趋于规范有序的同时也将趋于竞争激烈化。在政策引导及市场需求之下，户用光伏依然是2018年发展的热点。OFweek行业研究中心分

如果说2017年是分布式光伏的爆发元年，那2018年就是分布式光伏进入有序发展的元年。一方面，经过近两年的爆发，分布式光伏市场的火爆吸引了各方资本的进入，2018年的光伏市场将呈现出群雄争霸的局面；另一方面，连续四年不变的分布式光伏补贴在2018年有了下调，分布式项目的收益率降低，那些跟风进入分布式市场，无法降低成本的企业将面临淘汰。2017年“只要进入就能赚钱”的火爆场景将一去不复返，所以说2018年是分布式光伏进入有序发展的一年。

行业趋于规范 户用光伏依然是热点

在2018年之前，由于分布式光伏补贴连续四年没有下调，分布式项目的收益维持了较高的水准，这是市场趋于火爆首要的推动因素。顺利将分布式光伏推进快速发展通道之后，补贴政策的下一步任务就是通过逐步的下调来推动市场向规范有序的方向发展，以收益率的下降来倒逼企业不断进行技术创新。

另一方面，行业标准的制定与规范也是制约分布式光伏发展的一大重要因素。分布式发展的太快带来的弊端之一就是行业标准与规范跟不上。而一旦行业标准与规范没有跟上，市场容易出现鱼龙混杂的现象，不少投机分子开始浑水摸鱼。正因如此，老百姓安装户用光伏被骗的新闻屡见报道，让很多不了解行业的老百姓对光伏产生了负面印象。

去年11月，国家能源局发布关于征求《分布式光伏发电项目管理暂行办法》修订意见的函。意见指出，国务院能源主管部门将委托国家可再生能源信息中心开展分布式光伏发电行业信息管理，组织研究制定工程设计、安装、验收等环节的标准规范，统计全国分布式光伏发电项目建设运行信息，分析评价行业发展现状及趋势，及时提出相关政策建议。此外，根据国家能源局下发的2017年第10号公告，国家能源局批准的包括“光伏发电工程达标投产验收规范”、“光伏发电工程安全验收规程”“光伏组件环境试验要求”等在内的8项光伏行业标准已经于2018年3月1日起生效。这些行业标准与规范的施行将对行业起到整改的作用，避免行业混乱。

而除了规范行业发展之外，新推出的《分布式光伏发电项目管理办法》还有可能对分布式光伏的细分市场产生较大影响。前不久有消息透露，此次国家能源局新推出的《分布式光伏发电项目管理办法》将会有多个重大变动，其中最引人热议的就是除户用外的分布式项目将全部纳入规模指标管理，并参与竞争性电价。如果该消息成真，那工商业屋顶部分市场的竞争或将进入白热化，这也将间接推动户用光伏的发展。

此外，即将启动的分布式交易试点也将对分布式光伏的发展起到积极的推动作用。总体而言，2018年的分布式光伏市场在趋于规范有序的同时也将趋于竞争激烈化。在政策引导及市场需求之下，户用光伏依然是2018年发展的热点。OFweek行业研究中心分析， 2017年国内户用光伏装机户数超过50万户，同比增长超200%。而在2018年，国内户用装机户数有望突破80万户，前景诱人。

新兴市场是重点

尽管户用光伏依然会是2018年的主要增长点，但是户用市场仍呈现出“只在业内大热”的状态，光伏界外人士对户用光伏的火爆并不了解。其中比较明显的就是户用光伏的热度目前还仅限于在部分区域，其他地区的热度要弱很多。数据显示，在全国的50万户新增户用装机中，仅浙江、山东、河北、安徽等地的新增户用装机就占到了五分之一，超过10万户。

2018年户用光伏如果要保持高速发展，新兴市场的开发显得尤为重要。而除了上述发展比较成熟的区域，江西、湖北、湖南、广东这些区域的户用光伏发展已经初具规模，而且仍有非常大的发展空间，有望成为今后几年户用光伏的主要发展区域。

特别是对于作为我国经济发展重镇的广东省来说，其分布式光伏的发展潜力巨大，户用光伏的发展也是方兴未艾。近年来，广东省对分布式光伏的发展愈加重视，相关利好政策也不断出炉，凭借经济方面的优势及政策方面的鼎力支持，广东省未来将成为重要的光伏新兴市场。

毫无疑问，面对发展机遇，广东省也将成为各大光伏企业布局的重点。在广东省的光伏产业投资布局中，关于省内光伏企业的发展现状、光伏市场发展存在的难题、利好政策施行的效果等等问题成为了行业人士关注的焦点。在此情况之下，为了进一步了解国内分布式光伏产业的发展模式、市场趋势及格局，建言产业发展。OFweek太阳能光伏网针对全国分布式新兴区域组织展开的“2018年度太阳能光伏巡回调研之广东站”已经于近期正式启动。OFweek太阳能光伏网将组织专业强大的调研团队对广东省的主要城市进行实地走访，获取广东省内分布式光伏发展的第一手资料。

市场调研 您也可以参与

此次“2018年度太阳能光伏巡回调研之广东站”将总结2017年广东光伏企业所遇到的机遇和挑战，在巡回过程中把脉中国光伏企业的发展情况，以期促进企业之间的不断创新、携手前行。最终巡回调研结果将在2018年5月同期光伏高峰论坛中发布。

目前，“2018年度太阳能光伏巡回调研之广东站”已经启动报名，无论您是代表企业接受调研还是参与其他企业的调研，都可以报名参加，为行业发展出一份力，并在第一时间获得最新的市场资料与调研结果。

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