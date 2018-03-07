变废为宝！日本鸡场鸡粪发电大获成功 卖鸡又卖电属日本头一遭

据新加坡《联合早报》报道，七年前，日本福岛发生的核事故促使日本更加重视能源科技。近日，岩手县一家大型养鸡场对外宣布，他们开发的鸡粪能源获得成功，饲养的

据新加坡《联合早报》报道，七年前，日本福岛发生的核事故促使日本更加重视能源科技。近日，岩手县一家大型养鸡场对外宣布，他们开发的鸡粪能源获得成功，饲养的5000万只鸡群的粪便能给1万多户人家提供用电。

日本新能源的使用与研发，在2011年核灾后受到重视。2012年8月，日本政府公布了有关发展再生能源的战略，以2030年为目标，要将风力、地热、海洋以及生物质发电提升到2010年度的6倍以上。在生物肥料的再生能源上也标出，要从2010年制造的240万千瓦电力提高到600万千瓦。

据报道，岩手县二户市一家大规模的鸡肉产品公司“十文字鸡肉”从核灾中汲取了教训，致力于肥料发电研究，近日在这领域取得成功。该公司组成的研究队伍下足心思，用废弃的鸡粪来实验发电。

2016年，该厂出资65亿日元，完成占地6700平方米的四层楼高生物肥料发电厂。这一设施就是它能源事业的里程碑，将饲养的鸡群排泄物作为发电原料。鸡粪经燃烧和处理后，每小时可传输6250千瓦的电力。

目前，鸡场将电源输送到送电业者处，再分销给东京首都圈和东北用户。全年供应的电量，足够1万多户人家使用。

该公司发电部门主管松本圭由指出，“还未开始研发前，这些粪便都是废物，我们还得花钱请业者来协助处理。现在，它们都是宝贵的能源，这一转变让人难以置信。”

该公司为庆祝新能源事业取得成功，近期展开的促销活动之一是，给“鸡电”用户赠送一大包炸鸡。日本媒体指出，养鸡场卖鸡又卖电，这在日本还是头一遭。

据介绍，利用家畜粪便发电，在环保上能起着很大作用。日本重视自然能源的地区如北海道，之前也在推行以牛粪来发电。日本也在尝试跨部门合作，希望能推动该技术的普及。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210514-1.html

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