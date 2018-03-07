神户制钢社长辞职 多年数据造假影响680家公司产品

神户制钢社长辞职。据日媒《朝日新闻》报道，日本主要钢铁制造商神户制钢的董事长由于去年发生的丑闻将在4月1日引咎辞职，该丑闻涉及大量伪造公司产品的检查数据

神户制钢社长辞职。据日媒《朝日新闻》报道，日本主要钢铁制造商神户制钢的董事长由于去年发生的丑闻将在4月1日引咎辞职，该丑闻涉及大量伪造公司产品的检查数据。

同时担任董事长兼社长的川崎博周二表示，他将辞去三个职位。但他继续担任董事，直到6月份的年度股东大会。

神户制钢社长辞职，他的继任者尚未被任命。神户制钢将于6日召开记者会宣布这项人事变动，同时公布对造假丑闻为期四个月的外部调查结果。

神户制钢指出，造成丑闻背后的原因是利润、不切实际的目标和孤立的企业文化的热忱追求。

没有发生与伪造数据有关的事故或伤害。

但系统性操纵质检数据的不当行为跨越数年，影响了680多家公司的产品，其中包括用于汽车，飞机，电器和火车的铝铸件和铜管。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210518-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm