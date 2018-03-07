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神户制钢社长辞职 多年数据造假影响680家公司产品

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科技传媒网 前瞻网 2018-03-07 12:01

神户制钢社长辞职。据日媒《朝日新闻》报道，日本主要钢铁制造商神户制钢的董事长由于去年发生的丑闻将在4月1日引咎辞职，该丑闻涉及大量伪造公司产品的检查数据

神户制钢社长辞职。据日媒《朝日新闻》报道，日本主要钢铁制造商神户制钢的董事长由于去年发生的丑闻将在4月1日引咎辞职，该丑闻涉及大量伪造公司产品的检查数据。

神户制钢社长辞职 多年数据造假影响680家公司产品

同时担任董事长兼社长的川崎博周二表示，他将辞去三个职位。但他继续担任董事，直到6月份的年度股东大会。

神户制钢社长辞职，他的继任者尚未被任命。神户制钢将于6日召开记者会宣布这项人事变动，同时公布对造假丑闻为期四个月的外部调查结果。

神户制钢指出，造成丑闻背后的原因是利润、不切实际的目标和孤立的企业文化的热忱追求。

没有发生与伪造数据有关的事故或伤害。

但系统性操纵质检数据的不当行为跨越数年，影响了680多家公司的产品，其中包括用于汽车，飞机，电器和火车的铝铸件和铜管。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210518-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:数据造假神户制钢

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