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装库，黑马之势亮相广州家具博览会

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科技传媒网 中文科技资讯 2018-03-07 12:06

装库，黑马之势亮相广州家具博览会

　　3.18日-3.21日，第41届中国(广州)国际家具博览会将隆重举行，除去家具制造企业等常客外，一众家居赋能企业也将精彩亮相，今年备受关注的当属北京装库创意科技有限公司。

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　　作为最后一块未能被互联网撼动的领域，家居行业近两年在猛烈的市场激荡中苦苦求变，互联网家装、3D设计、VR相继登场，现在，装库又以黑马之势，应用“AI”技术为家居行业提供设计营销管理综合服务，将家居行业带入了新赛道，以期让家居业从业人士做到“人人可设计，人人可签单”。

　　据悉，装库属领域创业产业集团孵化项目，有近20年的室内设计经验，掌握了丰富的行业大数据，因此才能在行业内率先研发出AI户型、家具软饰智能匹配等功能，不仅把方案呈现推进到了秒速级，也走在了风口前面。家居行业也将因此迎来一个崭新的发展纪元，无需建模、无需采购昂贵硬件、无需执着于门店面积的扩张、无需培养专业设计师，进入轻量级运营模式。

　　据装库负责人透露，家居行业的竞争已经非常白热化，并且家居行业受地产行业影响较为明显，以往割裂的进行企业赋能并不能及时地应对市场变化，一定要把地产家装家居作为一个整体来考量，商业计划以及产品打造，要考虑到在整个产业链上的贯通优势，尤其是，这个产业链的区域性也会很明显，在万物互联的时代背景下，首先进行区域闭环、区域互联，打造一个可自循环自赋能的商业生态圈，这正是装库的发展蓝图。

　　现阶段，装库将全力拓展家具企业。此次展会，装库将携“打造智慧营销新门店“主题亮相，定位于“新门店”，仍然是帮家具企业解决“引流难、设计难、签单难”等首要问题。

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　　此次展会，装库将招募50家优质家具企业，免费合作，并承诺可帮企业实现“展厅产品扩容10倍 ，家具放到千家万户，签单效率提升10倍。”装库负责人还透露说，因为前期试水阶段众多客户反馈良好，所以展会前我们已经接收了大量订单，届时，我们将优中选优。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210520-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:博览会黑马家具

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