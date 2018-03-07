海信收购东芝电视机业务交易完成

去年底，日本东芝公司宣布，将电视机业务转让给中国海信集团。据外媒最新消息，这一交易近日已经全面完成。

据国外行业媒体Evertiq报道，东芝已经完成了变卖电视机业务的全部交易，按照协议，东芝已经把旗下子公司“东芝视觉方案公司”95%的股权，出让给海信集团。

去年底，东芝宣布将把电视机业务以1.1亿美元的价格转让给海信集团。海信也将获得东芝商标的40年使用权。一般认为，海信通过这次收购，获得的最重要资产其实是东芝的知名商标。

在家用电器制造领域，中国公司在过去十年中实力大增，全球份额也开始增加，但是中国家电产品在品牌知名度方面仍然处于劣势。近些年，中国家电公司开始争取获得日本传统家电巨头的商标授权。

此前，海信公司和日本夏普公司签署了协议，获得夏普电视机商标在北美市场的使用权，海信也收购了夏普在美洲的部分工厂。

但是随着富士康集团收购日本夏普公司，郭台铭决定重新做大液晶面板和液晶电视机业务，夏普决定从海信手中收回北美的商标权，但是遭到海信拒绝。

夏普和海信之间发生了纠纷甚至诉讼，但是据外媒最新消息，夏普已经撤销了针对海信集团的诉讼。

对于海信集团而言，和日本夏普的商标合作产生了纠纷，此外夏普也准备再度扩大彩电业务，因此海信必须获得新的知名商标授权，日本东芝公司成为理想的合作伙伴。

众所周知的是，去年，东芝公司陷入了史无前例的困境，被迫大量变卖资产以改变资不抵债的窘境。在和海信集团的交易之前，东芝也把白色家电业务转让给了广东省的美的集团，美的也获得了东芝商标的长期使用权。

对于东芝和海信的交易，英国金融时报认为东芝贱卖了自己的品牌和业务，而海信也要感谢美国西部数据等公司，让东芝被迫急于变卖业务。

据外媒报道，随着获得东芝商标权，未来海信在国际市场将重点推广东芝品牌电视，可能会淡化夏普品牌电视业务。

海信生产的东芝品牌电视机，何时在中国以及海外市场发售，目前尚不详。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210522-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm