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海信收购东芝电视机业务交易完成

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科技传媒网 腾讯科技 2018-03-07 12:11

海信收购东芝电视机业务交易完成

　　去年底，日本东芝公司宣布，将电视机业务转让给中国海信集团。据外媒最新消息，这一交易近日已经全面完成。

　　据国外行业媒体Evertiq报道，东芝已经完成了变卖电视机业务的全部交易，按照协议，东芝已经把旗下子公司“东芝视觉方案公司”95%的股权，出让给海信集团。

　　去年底，东芝宣布将把电视机业务以1.1亿美元的价格转让给海信集团。海信也将获得东芝商标的40年使用权。一般认为，海信通过这次收购，获得的最重要资产其实是东芝的知名商标。

　　在家用电器制造领域，中国公司在过去十年中实力大增，全球份额也开始增加，但是中国家电产品在品牌知名度方面仍然处于劣势。近些年，中国家电公司开始争取获得日本传统家电巨头的商标授权。

　　此前，海信公司和日本夏普公司签署了协议，获得夏普电视机商标在北美市场的使用权，海信也收购了夏普在美洲的部分工厂。

　　但是随着富士康集团收购日本夏普公司，郭台铭决定重新做大液晶面板和液晶电视机业务，夏普决定从海信手中收回北美的商标权，但是遭到海信拒绝。

　　夏普和海信之间发生了纠纷甚至诉讼，但是据外媒最新消息，夏普已经撤销了针对海信集团的诉讼。

　　对于海信集团而言，和日本夏普的商标合作产生了纠纷，此外夏普也准备再度扩大彩电业务，因此海信必须获得新的知名商标授权，日本东芝公司成为理想的合作伙伴。

　　众所周知的是，去年，东芝公司陷入了史无前例的困境，被迫大量变卖资产以改变资不抵债的窘境。在和海信集团的交易之前，东芝也把白色家电业务转让给了广东省的美的集团，美的也获得了东芝商标的长期使用权。

　　对于东芝和海信的交易，英国金融时报认为东芝贱卖了自己的品牌和业务，而海信也要感谢美国西部数据等公司，让东芝被迫急于变卖业务。

　　据外媒报道，随着获得东芝商标权，未来海信在国际市场将重点推广东芝品牌电视，可能会淡化夏普品牌电视业务。

　　海信生产的东芝品牌电视机，何时在中国以及海外市场发售，目前尚不详。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210522-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:东芝海信电视机

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