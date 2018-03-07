河北：三年内光伏电站将累计新增360万千瓦

近日，河北省发展改革委发布《关于2018－2020年风电、光伏发电项目建设指导意见》，三年内河北风电（集中式）新增建设规模将累计达842．72万千瓦，光伏电站将累计新增360万千瓦。

在风电、光伏发电项目建设中将加强规划引领，落实电网接入和市场消纳条件，创新发展模式促进技术进步和成本降低，健全建设规模管理机制和加强政策保障，以科学合理布局实现可再生能源持续健康发展。《意见》明确，落实可再生能源电力送出消纳将作为安排风电、光伏发电项目建设的基本前提条件。鼓励结合社会投资经营配电网、清洁能源局域网和微电网建设，降低成本，提质增效，实现可再生能源的高效利用。《意见》要求电网企业遵循《可再生能源法》的规定，与依法取得核准或备案的可再生能源发电企业做好衔接，及时投资建设配套电网、签订并网调度协议和购售电合同，履行对可再生能源发电的全额保障性收购责任。

原则上不再支持建设无技术进步目标、无市场机制创新、补贴强度高的集中式光伏发电项目。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210523-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm