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河北：三年内光伏电站将累计新增360万千瓦

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-07 12:12

近日，河北省发展改革委发布《关于2018－2020年风电、光伏发电项目建设指导意见》，三年内河北风电（集中式）新增建设规模将累计达842．72万千瓦，光伏电站将累

近日，河北省发展改革委发布《关于2018－2020年风电、光伏发电项目建设指导意见》，三年内河北风电（集中式）新增建设规模将累计达842．72万千瓦光伏电站将累计新增360万千瓦。

河北：三年内光伏电站将累计新增360万千瓦

在风电、光伏发电项目建设中将加强规划引领，落实电网接入和市场消纳条件，创新发展模式促进技术进步和成本降低，健全建设规模管理机制和加强政策保障，以科学合理布局实现可再生能源持续健康发展。《意见》明确，落实可再生能源电力送出消纳将作为安排风电、光伏发电项目建设的基本前提条件。鼓励结合社会投资经营配电网、清洁能源局域网和微电网建设，降低成本，提质增效，实现可再生能源的高效利用。《意见》要求电网企业遵循《可再生能源法》的规定，与依法取得核准或备案的可再生能源发电企业做好衔接，及时投资建设配套电网、签订并网调度协议和购售电合同，履行对可再生能源发电的全额保障性收购责任。

原则上不再支持建设无技术进步目标、无市场机制创新、补贴强度高的集中式光伏发电项目。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210523-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:电站光伏河北新增年内

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