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9年"烧掉"107亿美元，Uber投资者为何还甘心投资

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-07 12:17

9年“烧掉“107亿美元，Uber投资者为何还甘心投资,uber 美光科技 亚马逊 初创公司 亏损额

（原标题：Uber Spent $10.7 Billion in Nine Years. Does It Have Enough to Show for It?）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息，据彭博社报道，在获风投支持的科技公司中，什么让Uber成为全球最具价值的公司？投资者表示，是规模和发展速度。Uber正在变革全球运输网络。对其财务表现的细致剖析可以发现，为开创一个新市场、并在其中保持领先地位，Uber不惜大量烧钱。

Uber能够轻易地吸引投资者。去年Uber的订单交易额高达370亿美元，但大部分都被司机赚走。Uber的营收仅有74亿美元。同拥有类似估值的公司相比，Uber的营收可是远远落后（如图）。

同时，Uber在持续亏损，对这一点Uber反倒轻描淡写。由于Uber只是选择性地公开一些财务数据，很容易让人忽视它究竟花了投资者多少钱。Uber已创立9年，并烧掉了大约107亿美元。过去10年间，北美只有一家科技公司的年度亏损额高于Uber去年的亏损额。但没有一家公司像Uber这样在发展初期耗费了如此多的资金。

9年烧掉107亿美元，Uber投资者为何还甘心投资

投资者向Uber注入了173亿美元的资金。这笔巨额投资能否获得回报则取决于Uber能否扭转亏损局面。

对Uber财务状况的分析显示，Uber是一家极为另类的公司。很少有公司在这么短的时间内发展得如此迅猛、但亏损得这么多。Uber就像一个长不大的彼得潘，公司本该盈利了，但依旧深困在赤字的泥潭中。

9年烧掉107亿美元，Uber投资者为何还甘心投资

达拉・科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）刚上任CEO后的数月，Uber展现了一线希望：其亏损额环比有所缩减。

通常情况下，当亏损达到数十亿美元，接下来许多季度或许多年内这家公司通常都会陷于低迷之中。由于收购存在重大财务欺诈行为的Autonomy，2012年惠普亏损了147亿美元，接下来数年，惠普虽然赚着数十亿的利润，却不得不填补这笔巨额亏损。

9年烧掉107亿美元，Uber投资者为何还甘心投资

亏钱能力与Uber相当的科技公司是芯片制造商。2008年，由于以低于成本价的售价出售存储芯片，美光科技（Micron Technology）的净亏损额超过了20亿美元。去年，Uber亏损45亿美元，是美光科技2008年亏损额的两倍多。

近几年，亚马逊也一直在亏钱。但在互联网泡沫的最低谷，亚马逊也没Uber亏得这么多。2000年是亚马逊亏得最多的一年――14亿美元。

但让投资者心安的是，Uber的销量增长速度简直无人可敌。2017年第四季度，Uber的营收达23亿美元，全年增长率约为90%，十分强劲。这一增长速度超过了大多数拥有类似估值的科技公司。去年，美国只有一家类似规模的科技公司可与之媲美,那就是美光科技。

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在估值为400亿美元至600亿美元之间的北美科技公司中，Uber的销量增长速度约是这些公司平均速度的三倍。从销售额/市值比(用于分析一家公司在同类公司中是否更具价值)来判断，Uber的估值是年营收的7倍，而同级别估值公司的平均比率为4.2倍。比率约低，投资越有价值。单单从年营收来看，Uber确定很有投资价值。

让局面变得更复杂的是，Uber向股东和媒体提供的财务数据通常比现实状况更为美好，Uber对亏损额的计算方法通常不包括利息、税金、股票奖励等开支，这种调整后的会计方法掩饰了Uber数年来的亏损规模。

20世纪90年代末的互联网时代，为了说服投资者掏钱给初创公司，分析师也偏爱类似Uber的计算方法。到最后投资者却发现许多初创公司根本赚不了钱，这种计算方法几乎被摈弃。投资者开始要求的是更具体、更真实的盈亏数据。据传明年Uber将申请上市，建议Uber也应该提供这种含金量更高的数据。（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210525-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:亚马逊初创公司Uber美光科技亏损额

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