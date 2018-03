9年"烧掉"107亿美元,Uber投资者为何还甘心投资

(原标题:Uber Spent $10.7 Billion in Nine Years. Does It Have Enough to Show for It?)

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息,据彭博社报道,在获风投支持的科技公司中,什么让Uber成为全球最具价值的公司?投资者表示,是规模和发展速度。Uber正在变革全球运输网络。对其财务表现的细致剖析可以发现,为开创一个新市场、并在其中保持领先地位,Uber不惜大量烧钱。

Uber能够轻易地吸引投资者。去年Uber的订单交易额高达370亿美元,但大部分都被司机赚走。Uber的营收仅有74亿美元。同拥有类似估值的公司相比,Uber的营收可是远远落后(如图)。

同时,Uber在持续亏损,对这一点Uber反倒轻描淡写。由于Uber只是选择性地公开一些财务数据,很容易让人忽视它究竟花了投资者多少钱。Uber已创立9年,并烧掉了大约107亿美元。过去10年间,北美只有一家科技公司的年度亏损额高于Uber去年的亏损额。但没有一家公司像Uber这样在发展初期耗费了如此多的资金。

投资者向Uber注入了173亿美元的资金。这笔巨额投资能否获得回报则取决于Uber能否扭转亏损局面。

对Uber财务状况的分析显示,Uber是一家极为另类的公司。很少有公司在这么短的时间内发展得如此迅猛、但亏损得这么多。Uber就像一个长不大的彼得潘,公司本该盈利了,但依旧深困在赤字的泥潭中。

达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)刚上任CEO后的数月,Uber展现了一线希望:其亏损额环比有所缩减。

通常情况下,当亏损达到数十亿美元,接下来许多季度或许多年内这家公司通常都会陷于低迷之中。由于收购存在重大财务欺诈行为的Autonomy,2012年惠普亏损了147亿美元,接下来数年,惠普虽然赚着数十亿的利润,却不得不填补这笔巨额亏损。

亏钱能力与Uber相当的科技公司是芯片制造商。2008年,由于以低于成本价的售价出售存储芯片,美光科技(Micron Technology)的净亏损额超过了20亿美元。去年,Uber亏损45亿美元,是美光科技2008年亏损额的两倍多。

近几年,亚马逊也一直在亏钱。但在互联网泡沫的最低谷,亚马逊也没Uber亏得这么多。2000年是亚马逊亏得最多的一年——14亿美元。

但让投资者心安的是,Uber的销量增长速度简直无人可敌。2017年第四季度,Uber的营收达23亿美元,全年增长率约为90%,十分强劲。这一增长速度超过了大多数拥有类似估值的科技公司。去年,美国只有一家类似规模的科技公司可与之媲美,那就是美光科技。

在估值为400亿美元至600亿美元之间的北美科技公司中,Uber的销量增长速度约是这些公司平均速度的三倍。从销售额/市值比(用于分析一家公司在同类公司中是否更具价值)来判断,Uber的估值是年营收的7倍,而同级别估值公司的平均比率为4.2倍。比率约低,投资越有价值。单单从年营收来看,Uber确定很有投资价值。

让局面变得更复杂的是,Uber向股东和媒体提供的财务数据通常比现实状况更为美好,Uber对亏损额的计算方法通常不包括利息、税金、股票奖励等开支,这种调整后的会计方法掩饰了Uber数年来的亏损规模。

20世纪90年代末的互联网时代,为了说服投资者掏钱给初创公司,分析师也偏爱类似Uber的计算方法。到最后投资者却发现许多初创公司根本赚不了钱,这种计算方法几乎被摈弃。投资者开始要求的是更具体、更真实的盈亏数据。据传明年Uber将申请上市,建议Uber也应该提供这种含金量更高的数据。(惜辰)

