全国政协委员张兴赢：用大数据说清生态环境

整合和规范现有各生态环境监测网络，同时充分吸纳高科技的成果，挖掘国家现有卫星遥感资料在生态环境监测领域的应用潜力。
张兴赢委员
整合和规范现有各生态环境监测网络，同时充分吸纳高科技的成果，挖掘国家现有卫星遥感资料在生态环境监测领域的应用潜力。
全国政协委员张兴赢建议，应尽快建立客观和科学的第三方生态环境监测和评价体系，并将其纳入国家生态文明体制改革当中。
目前，我国生态环境监测工作取得很大进展，但仍有改善空间。缺乏合理、科学、规范统一的生态环境监测体系，不仅增加了国家的重复投资，而且还会由于不同部门不同的监测结果带来一些问题。
张兴赢建议，一是体系建设应监测要素明确、监测方法科学、监测标准统一、效果评价规范，才能更好地推进生态环境有序、稳步地恢复和改善。
二是统筹规范各部门现有的生态监测网络，建立客观、科学、量化的国家级生态环境监测评价大数据体系。整合和规范现有各生态环境监测网络，同时充分吸纳高科技的成果，挖掘国家现有卫星遥感资料在生态环境监测领域的应用潜力，利用卫星遥感的长时间、宽覆盖、科学性，使得国家级生态环境监测评价结果“可测量、可报告、可核查”。
三是积极引导和促进绿色发展，让青山绿水真正变成百姓的金山银山，从源头切断生态环境破坏现象。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210526-1.html
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