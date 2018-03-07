印度太阳能制造商将再次请愿对华征收反倾销税

印度国内太阳能电池板制造商将提交一份新的请愿书，要求对从中国大陆、中国台湾和马来西亚进口廉价电池征收反倾销税，这是降低太阳能电价创下新低的关键因素。
印度国内太阳能电池板制造商将提交一份新的请愿书，要求对从中国大陆、中国台湾和马来西亚进口廉价电池征收反倾销税，这是降低太阳能电价创下新低的关键因素。
印度太阳能制造商协会撤回了早先在2017年6月提交的请愿书。“自那时以来，进口趋势使得调查期限变得无关紧要，” Jupiter太阳能电力有限公司首席执行官Dhruv Sharma说。调查显示，中国大陆，中国台湾和马来西亚的出口增长了33－45％。
他表示：“成本下降促使出口大幅增加，从而向印度倾销了更多产品。” Dhruv Sharma称，期内价格下跌约25％，损害了国内工业，这在先前的调查结果中不会得到公平的解决。
根据彭博新能源财经的数据，印度2017年（至11月）进口了价值33亿美元的光伏组件和电池，其中90％来自中国。印度的平均模块价格从2016年4月的每瓦0．53美元降至10月的每瓦0．34美元。由于太阳能模块占项目总成本的一半以上，价格下降帮助电力生产商提供更低报价。
印度太阳能制造商机构向印度反倾销总局提交的第一份请愿书所提到的调查期限是2016年4月至2017年6月。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210528-1.html
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