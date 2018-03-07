青海乐都率先发放光伏贷款120万

记者从中国农业银行乐都支行了解到，自2017年11月21日首批发放5笔至今，该行已发放光伏扶贫农户贷款15户120万元，扶持农民购买成套设备进行家庭光伏发电，增加家

记者从中国农业银行乐都支行了解到，自2017年11月21日首批发放5笔至今，该行已发放光伏扶贫农户贷款15户120万元，扶持农民购买成套设备进行家庭光伏发电，增加家庭收入。

光伏发电是一种清洁高效、无污染、可再生的新型能源。随着党和国家对光伏建设越来越重视，举国上下对绿色、节能、环保光伏项目的认同，各级政府积极推动光伏扶贫及光伏致富产业的发展。农行乐都支行为助推国家实施农村新能源行动，加大金融精准扶贫工作力度，支持贫困农村特色资源项目开发，经与海东分行三农金融部、青海昱华光伏科技有限公司联合实地调研及论证，在乐都区高店镇大峡村通过发放光伏贷款，率先开展了“光伏致富整村推进”项目，农户通过在自家屋顶安装分布式光伏发电设备并网售电实现脱贫致富。

据了解，光伏扶贫贷款是指农发行向借款人发放的用于支持列入国家能源局会同国务院扶贫办批复的光伏扶贫实施方案的光伏扶贫项目建设的政策性贷款，用于支持列入国家能源局会同国务院扶贫办批复的光伏扶贫实施方案的村级光伏电站或集中式光伏扶贫电站建设及相关费用支出、营运资金需求等，遵循“政府主导、精准扶贫、专款专用、风险可控、保本经营”的原则。

“通过光伏扶贫贷款项目，推广分布式太阳能发电，每户人家都将成为微型太阳能电站。这样既可以实现绿色发展的要求，也可以增加农民收入。”该行工作人员李吉平说。

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