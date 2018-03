博通加快搬家?美议员:把高通卖外企会让中国5G抢先

(原标题:Broadcom's deal for Qualcomm is in jeopardy, and it might have to abandon its bid and come back later)

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息,据CNBC报道,在美国财政部下属外资投资委员会(CFIUS)于3月5日写信给博通的两名律师,阐述了其对该交易的有关担忧后,博通收购高通的尝试陷入了困境。在信中,CFIUS列出了几个问题,包括博通削减研究支出的名声、微软和谷歌共同关注的问题,以及与“第三方外国实体”达成协议可能产生威胁国家安全的风险。

律师事务所Brown Rudnick的合伙人、专注于CFIUS相关交易的前CIA情报官吉列尔莫·克里斯滕森(Guillermo Christensen)说,CFIUS审查是对尚未宣布或同意的交易史无前例的举措,很可能会扼杀博通收购高通的机会。克里斯滕森表示:“要想达成这项协议,博通必须改变很多商业理论。这削弱了协议的意义,我不认为他们会去做这件事。”

据知情人士透露,预计博通不会就此放弃这笔交易。相反,它将试图回答政府关于该交易的任何问题,希望以此缓和监管机构的担忧。知情人士还称,博通仍对理论上达成交易持乐观态度,该交易将在未来28天内获得CFIUS的批准,届时高通将举行股东投票。

博通在一份电子邮件声明中表示:“我们正与CFIUS充分合作,致力于使合并后的公司成为至关重要的5G和其他技术领域的全球领导者。毫无疑问,美国博通-高通合并将为投资和开发提供更多资源。将这样的使命委托给失败的高通管理层(缺乏所有者支持,且由于连续违法行为而导致多余的现金流缩水),不符合美国的长远利益。”

高通公司拒绝置评。

两名知情人士说,博通的律师们也一直在考虑在高通投资者投票之前,加快“迁移总部”的行动,即将其合法业务地点转移到特拉华州。这意味着,高通股东在就收购交易进行表决前,博通已经成为美国公司。

CFIUS的审查不适用于国内交易,即美国公司收购另一家公司。博通的总部目前位于新加坡,它已经于去年11月2日提交了“搬家”申请。

但是克里斯滕森表示,CFIUS的信件和高通股东会议推迟很可能使博通的收购努力蒙上阴影。他说,美国财政部让CFIUS介入的原因是为了抢先一步。政府将不得不批准博通迁移总部。

相反,博通可能暂时不得不搁置这笔交易,首先要成为一家美国公司。克里斯藤森说,随后博通需要向高通股东提出新的收购要约,以避免CFIUS的审查。他表示:“博通可能会提出一个全新的报价,理由是‘我们不是外国买家’,然后就会和CFIUS开战。”

如果博通退出交易,它可能会有一线希望。CFIUS先发制人地对这笔交易作出裁决,将使博通避免支付其承诺的80亿美元分手费,这笔费用是防止监管机构阻止交易的。了解CFIUS的反对意见后,如果博通发现不能与政府达成协议,它就可以继续前进。

根据美国财政部网站的数据,CFIUS在2016年调查了79宗交易,其中有5笔交易是出于国家安全考虑而放弃的,另有7笔交易因其他原因被撤回,包括未能满足监管机构的流程要求。半导体交易受到CFIUS的特别审查,因为芯片可以存储外国政府可能对美国使用的敏感数据。

纽约州共和党参议员汤姆·科顿(Tom Cotton)发表声明,对CFIUS推迟原定于今天进行的高通投资者投票决定表示欢迎,这将使股东有权选择由博通提名的四到六名董事会成员。

科顿表示:“高通的工作对我们国家的安全来说太重要了,不能让它落入外国公司的手中,敌意收购也不行。我们没有理由卖掉领先的电脑芯片制造商,从而让中国公司在开发5G和下一代技术的竞赛中获得领先地位。最好的方法就是把高通留在美国手中,保护美国的国家安全。”

科顿的发言人也称,博通迁移总部“当然是我们始终在关注的事情”,但“在这个过程中进行权衡还为时过早。”去年,博通迁移总部的努力也与它61亿美元收购Brocade有关。据提交的文件显示,博通公司在11月17日之前必须重新注册,以避免启动“分离和剥离”Brocade SAN业务的流程。(小小)

