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亚马逊输掉中国市场 贝佐斯想砸55亿美元赢在印度

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-07 15:04

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（原标题：After Losing China, Jeff Bezos Really Wants to Win in India）

亚马逊输掉中国市场 贝佐斯想砸55亿美元赢在印度


科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息，据国外媒体报道，杰夫・贝佐斯(Jeff Bezos)在中国市场败给竞争对手阿里巴巴和京东后，决心在印度赢得胜利。印度是一个拥有13亿人口的市场，该国消费者对网购的兴趣正在增强。

亚马逊这位首席执行官已经承诺对印度投入55亿美元，并且明智地选择阿米特・阿加瓦尔（Amit Agarwal）来花这笔钱。今年44岁、在孟买长大的阿米特・阿加瓦尔，是一位值得信赖的亚马逊印度业务掌门人，他以近乎同等的热情仰慕他的老板和宝莱坞明星阿米塔布・巴赫尚(Amitabh Bachchan)。他正疯狂地让亚马逊融入当地的市场环境。

该公司已经为没有银行账户的印度人建立了信贷业务，开发了一款精简的移动应用程序，这样就不会让小城镇印度人通常使用的廉价手机崩溃，并将精选的数万种产品上载网上商店。这些产品包括从北部旁遮普邦（Punjab）最受欢迎的黄油鸡肉即食咖喱酱，到印度中部数百年来使用的传统丘兰草本消化剂。

到目前为止，这是一个艰难的考验。亚马逊在印度开展业务近5年后，该公司投入数十亿美元正在与当地竞争对手开打市场争夺战，这些当地竞争对手包括总部位于班加罗尔的Flipkart Online Services Pvt（以下简称“Flipkart”）。

印度有多个民族组成，不同族群有着不同的语言，他们的人民、文化和语言远不如美国那么同质化。在大城市网上销售东西相对容易；而在那些人们往往不太懂科技、智能手机刚刚流行、网络连接速度较慢的内陆地区，情况就不同了。

“在西方，买家是从邮购过渡到网购的，”阿米特・阿加瓦尔表示， “但是在印度，我们正在自下而上地建设一切，我们一半以上的投资都投入到了建设配送站、仓库等项目上。”仅去年一年，亚马逊的国际亏损就飙升至逾30亿美元，这主要是由于在印度的物流、数字支付基础设施和仓储方面的巨额支出。

阿米特・阿加瓦尔在为亚马逊工作近15年（大部分时间在亚马逊总部西雅图）后，于2013年回到印度。回到印度最初两年的努力证明，电子商务不再仅仅是说英语的城市印度人的特权。该公司现在有1.5亿注册用户，他们可以购买30万家卖家提供的1.6亿种商品。阿米特・阿加瓦尔表示，“变化的速度是非同寻常的。”

在一个没有快递服务的国家，亚马逊已经建立了自己的配送网络，通过组织大量快递员利用骑行摩托车在在大街小巷穿行送货，解决了所谓的“最后一公里”的挑战。亚马逊有41个配送中心，这些配送中心主要是在农村。创建了一个名为“I Have Space”的项目，其中包括利用225个城市中的1.75万家商店作为迷你仓库。

在建立物流基础设施的同时，亚马逊还在开拓消费者的网购意识。亚马逊与街区商店主合作，由这些商店主向消费者演示如何在网上购物，帮助消费者比较产品和价格，然后下订单购物(作为回报，店主会得到补偿)。 

瑞银集团(UBS Group AG)的印度研究主管高塔姆・乔卡里亚(Gautam Chhaochharia)表示，“印度很复杂，电子商务还处于初期阶段，因此在线零售商既不能忽视实体基础设施，也不能忽视虚拟基础设施。”

阿米特・阿加瓦尔的团队中约有一半人在致力于使公司的技术适应当地环境。这款被称为Micron的精简版应用程序，当它检测用户的设备很老旧或者配置很低，战用内存就会很少并且会自动下载。工程师们想出了如何在不严重降低质量的情况下简化Prime视频服务的方法。亚马逊还教会Echo智能音箱中Alexa数字助理的使用，使其充当混杂有当地语的英语的当地消费者的会话工具。阿米特・阿加瓦尔相信，利用Alexa搜索产品最终将变得普遍。

支付是印度电商公司的一大挑战，印度人很少使用信用卡。根据他们的情况，购物者可以通过多种方式购买商品：货到付款、信用卡、免息分期付款。商家还推出了以旧电器或小工具换新交易，并获得新产品折扣。亚马逊创建了一个数字贷款平台，向至少被机器学习算法检测为风险较低的小卖家提供信贷。

去年，该公司获得了在印度运营Amazon Pay数字钱包的许可。在全球范围率先地，向订单支付现金的消费者，能够要求送货人把钱载入该钱包，这是一种让网购新手习惯数字支付的精明办法。

亚马逊的努力是否足以与资金充裕的Flipkart和Paytm等本土竞争对手展开竞争呢？印度本土竞争对手正在快速成长，并且正在将资金投入营销和物流。阿米特・阿加瓦尔表示，“竞争对手的努力只会让人感觉，市场机会是巨大的。”他援引杰夫・贝佐斯的话表示，在印度，这仅仅是“第一天”，“我们在这里将待上100年。”（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210533-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:亚马逊印度阿里巴巴贝佐斯Amazon

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