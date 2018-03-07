2018年智能物流行业现状分析与发展前景

物流总额近十年来持续增长，2017年物流总额达到252.8万亿元，自2010年起复合增长率为10.53%。随着国内自动化信息技术水平的不断提升，国内智能物流系统行业也出

社会物流总额逐年增长，智能物流行业快速发展

物流总额近十年来持续增长，2017年物流总额达到252.8万亿元，自2010年起复合增长率为10.53%。随着国内自动化信息技术水平的不断提升，国内智能物流系统行业也出现了快速发展。根据相关协会的数据，智能物流市场规模从2010年的不足800亿元级别迅速增长至2016年的2669亿元，至2017年已经达到3380亿。

图表1：2010-2017年我国社会物流总额（单位：万亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表2：2010-2017年我国智能物流行业市场规模（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

智能物流行业下游需求广

智能物流下游需求较为广泛。目前，在已建成的智能物流系统中，烟草领域占16%，医药占13%，连锁零售占10%，机械制造占9%，汽车占8%，食品饮料行业占7%，军队占6%，电子商务占5%，出版印刷占3%，机场占3%，其他占20%。

图表3：我国智能物流下游应用领域布局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

智能物流四大发展趋势助推万亿级市场空间

我国智能物流将迎来四大主要发展趋势：融入智能制造工艺流程、市场化与专业化、仓储快速发展、云仓系统兴起。

趋势一：智能化物流系统将融入智能制造工艺流程，实现智能制造与智能物流的系统集成。

智能物流是是工业4.0的核心组成部分，在工业4.0职能工厂的框架内，智能物流是连接供应和生产的重要环节，也是构建智能工厂的基石。智能单元化物流技术、自动物流装备以及智能物流信息系统是打造智能物流的核心元素。未来智慧工厂的物流控制系统将负责生产设备和被处理对象的衔接，在系统中起着承上启下的作用。

趋势二：智能物流装备服务的市场化和专业化。

能物流装备服务的市场化和专业化主要表现在以下方面：一是对智能物流装备正常运行的保障性服务，如设备的定期维护、故障排出、零备件供应、远程网络监控运营服务等。二是对物流运作或管理的支持服务，如设备运行质量分析、物流各环节绩效与运行情况分析等。三是技术改进和系统升级服务，可以定时提供整个技术改进和信息系统及控制系统的升级服务。

趋势三：智能物流仓储将进入快速发展期。

智能物流仓储系统是以立体仓库和配送分拣中心为主体，由立体货架等，检测阅读系统、智能通信，实现快速消费行业的需求。随着物联网、机器人、仓储机器人、无人机等新技术的应用，智能物流仓储系统已成为智能物流方式的最佳解决方案。

趋势之四：依托电子商务而兴起的智能物流云仓系统将蓬勃发展。

云仓是伴随电子商务而产生的有别于传统仓储方式的智能化仓储模式。传统的仓储是根据配送需要到不同的仓储去分别取货，通过自动拣选，它是最适合电商的一种配送模式。云仓和传统仓库最大的区别，在于智能自动化装备和信息化软件集成应用，国际快递公司的云仓网络主要是由“信息网+仓储网+干线网+零担网+载配网”，和电子商务平台实现无缝对接。依托智能制造兴起的云仓，将成为电子商务发展的中坚力量。

图表4：我国智能物流四大发展趋势

资料来源：前瞻产业研究院整理

智能物流市场需求空间巨大。前瞻预计，未来几年，智能物流市场规模将以22%的年复合增长率递增；到2023年，智能物流装备市场容量将超万亿元。

图表5：2018-2023年智能物流市场空间预测（单位：亿元）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210536-1.html

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