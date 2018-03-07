　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

自动化领域最新动态一览(三月第一期)

点评

科技传媒网 国际工业自动化网 2018-03-07 15:13

施耐德电气卡车巡演、收购或者是合作，再加上如火如荼的广州SIAF，刚进3月，自动化领域一派忙碌景象。

施耐德电气卡车巡演、收购或者是合作，再加上如火如荼的广州SIAF，刚进3月，自动化领域一派忙碌景象。

行业动态

英飞凌收购Merus Audio公司

2月26日，英飞凌宣布收购Merus Audio公司。在整合Merus Audio后，英飞凌将能为客户带来全方位和最前沿的D类音频放大器产品组合，充分满足高要求应用的需求。这能为英飞凌现有的功率70瓦以下PowIRAudio？产品系列提供很好的补充。

万可推出置换升级限期推广活动

3月份，万可倾情推出置换升级限期推广活动。此次置换升级的WAGO万可产品包括端子产品系列和电源、继电器产品系列。WAGO万可工程师将对您使用的老机器做出专业评估，提出优化升级改造方案，并对产品全生命周期服务给予专业建议。

西门子展示“数字化企业”针对不同行业的应用

今年的汉诺威工业博览会还没开始，西门子的剧透已经到了。这次，西门子通过呈现丰富的案例，全方位展示用户如何通过实施数字化企业解决方案来充分挖掘工业4.0的潜力。并且在9号展厅3500平米的展位上，聚焦数字化企业解决方案在不同行业的全生命周期中的应用。

PTC与微软达成合作

3月1日，PTC宣布与微软达成合作，将把ThingWorx？工业创新平台部署到微软Azure云平台上，以充分发挥双方的技术能力，实现优势互补，共同把握工业领域及制造业客户的业务机遇。

2018施耐德电气卡车巡展即将启程

施耐德电气于2018年1月26日举办渠道合作伙伴峰会，施耐德电气巡展卡车在峰会上亮相，拉开了全国多地巡展帷幕。巡展卡车将于3月8日从广东省广州站启程，陆续驶往全国各地，把灵活、便捷、高效的数据中心解决方案送至客户及合作伙伴身边。

松下助力2018平昌冬奥会

2月25日，平昌冬奥会圆满落幕。回望本次平昌冬奥会，松下为许多场地提供了“LED显示屏”和“投影仪”设备的支持，可以在场地外墙和冰场上都看到美丽的实物投影，直播比赛时的多视角放送系统和控制台、确保大会顺利进行的安全摄像头、IBC和MPC休息区的电视墙等等。

三菱电机公布2018财年Q3财报，净销售额增长6%

三菱电机公布2018财年前三个季度(2017年4月1日-2017年12月31日)财报，前三个季度净销售额与2017财年同期相比增长6%，达到31150亿日元，企业营收232409亿日元，同比增长32%，净收益1931亿日元，同比增长43%。

应用材料公司2018财年第一季度净销售额攀升28%

2月14日，应用材料公司公布了其截止于2018年1月28日的2018财年第一季度财务报告。与2017财年第一季度相比，应用材料公司的净销售额攀升28%至42亿美元。

英威腾发布2017年度业绩快报

英威腾发布2017年度业绩快报，公司实现营业总收入较上年同期增长62.15%至21.47亿元，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长236.81%至2.29亿元。

丹佛斯2017年业绩增长创六年来最高

丹佛斯集团2017年营收再创新高，业绩增长创六年来新高，盈利增长强劲。2017年，丹佛斯在中国实现了高达30%的业绩增长，表现抢眼。2018年，丹佛斯将继续保持并扩大市场份额，大力投资数字化的同时保持2017年的盈利水平。

欧度ODU-MAC ZERO获得2018德国设计大奖

日前，欧度ODU-MAC ZERO混合模块化连接器在德国设计大奖颁奖典礼上获得了“杰出产品设计―工业品”奖杯。ODU-MAC ZERO混合模块化连接器产品已经广泛应用于46种行业类别，超过5，000种应用设备和场合中。

罗克韦尔自动化第十年成为世界最具商业道德公司

2月12日，罗克韦尔自动化公司入选道德村协会评选的 2018 年度世界最具商业道德公司榜单。此次是罗克韦尔自动化第十次入选此榜单，榜单共有 135 家全球性公司入围。

埃夫特入选首批“安徽省技术创新中心”名单

2月23日，安徽省委、安徽省人民政府召开安徽省科学技术奖励大会，公布了首批安徽省技术创新中心名单。埃夫特成功入选首批“安徽省技术创新中心”名单，获批建设“智能机器人先进机构与控制技术创新中心”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210537-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:自动化施耐德电气

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

沪江网校开学季力推雅思智能课 主打“提分私教”卖点

沪江网校开学季力推雅思智能课 主打“提分私教”卖点

科技传媒网每日精选阅读

青浦重固推进垃圾分类 美化生活环境

青浦重固镇将辖区内所有单位纳入生活垃圾分类整区域全覆盖，包括党政机关、各村居、各企事业单位、各社会团体和场所等。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS