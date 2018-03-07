自动化领域最新动态一览(三月第一期)

施耐德电气卡车巡演、收购或者是合作，再加上如火如荼的广州SIAF，刚进3月，自动化领域一派忙碌景象。
施耐德电气卡车巡演、收购或者是合作，再加上如火如荼的广州SIAF，刚进3月，自动化领域一派忙碌景象。
行业动态
英飞凌收购Merus Audio公司
2月26日，英飞凌宣布收购Merus Audio公司。在整合Merus Audio后，英飞凌将能为客户带来全方位和最前沿的D类音频放大器产品组合，充分满足高要求应用的需求。这能为英飞凌现有的功率70瓦以下PowIRAudio？产品系列提供很好的补充。
万可推出置换升级限期推广活动
3月份，万可倾情推出置换升级限期推广活动。此次置换升级的WAGO万可产品包括端子产品系列和电源、继电器产品系列。WAGO万可工程师将对您使用的老机器做出专业评估，提出优化升级改造方案，并对产品全生命周期服务给予专业建议。
西门子展示“数字化企业”针对不同行业的应用
今年的汉诺威工业博览会还没开始，西门子的剧透已经到了。这次，西门子通过呈现丰富的案例，全方位展示用户如何通过实施数字化企业解决方案来充分挖掘工业4.0的潜力。并且在9号展厅3500平米的展位上，聚焦数字化企业解决方案在不同行业的全生命周期中的应用。
PTC与微软达成合作
3月1日，PTC宣布与微软达成合作，将把ThingWorx？工业创新平台部署到微软Azure云平台上，以充分发挥双方的技术能力，实现优势互补，共同把握工业领域及制造业客户的业务机遇。
2018施耐德电气卡车巡展即将启程
施耐德电气于2018年1月26日举办渠道合作伙伴峰会，施耐德电气巡展卡车在峰会上亮相，拉开了全国多地巡展帷幕。巡展卡车将于3月8日从广东省广州站启程，陆续驶往全国各地，把灵活、便捷、高效的数据中心解决方案送至客户及合作伙伴身边。
松下助力2018平昌冬奥会
2月25日，平昌冬奥会圆满落幕。回望本次平昌冬奥会，松下为许多场地提供了“LED显示屏”和“投影仪”设备的支持，可以在场地外墙和冰场上都看到美丽的实物投影，直播比赛时的多视角放送系统和控制台、确保大会顺利进行的安全摄像头、IBC和MPC休息区的电视墙等等。
三菱电机公布2018财年Q3财报，净销售额增长6%
三菱电机公布2018财年前三个季度(2017年4月1日-2017年12月31日)财报，前三个季度净销售额与2017财年同期相比增长6%，达到31150亿日元，企业营收232409亿日元，同比增长32%，净收益1931亿日元，同比增长43%。
应用材料公司2018财年第一季度净销售额攀升28%
2月14日，应用材料公司公布了其截止于2018年1月28日的2018财年第一季度财务报告。与2017财年第一季度相比，应用材料公司的净销售额攀升28%至42亿美元。
英威腾发布2017年度业绩快报
英威腾发布2017年度业绩快报，公司实现营业总收入较上年同期增长62.15%至21.47亿元，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长236.81%至2.29亿元。
丹佛斯2017年业绩增长创六年来最高
丹佛斯集团2017年营收再创新高，业绩增长创六年来新高，盈利增长强劲。2017年，丹佛斯在中国实现了高达30%的业绩增长，表现抢眼。2018年，丹佛斯将继续保持并扩大市场份额，大力投资数字化的同时保持2017年的盈利水平。
欧度ODU-MAC ZERO获得2018德国设计大奖
日前，欧度ODU-MAC ZERO混合模块化连接器在德国设计大奖颁奖典礼上获得了“杰出产品设计―工业品”奖杯。ODU-MAC ZERO混合模块化连接器产品已经广泛应用于46种行业类别，超过5，000种应用设备和场合中。
罗克韦尔自动化第十年成为世界最具商业道德公司
2月12日，罗克韦尔自动化公司入选道德村协会评选的 2018 年度世界最具商业道德公司榜单。此次是罗克韦尔自动化第十次入选此榜单，榜单共有 135 家全球性公司入围。
埃夫特入选首批“安徽省技术创新中心”名单
2月23日，安徽省委、安徽省人民政府召开安徽省科学技术奖励大会，公布了首批安徽省技术创新中心名单。埃夫特成功入选首批“安徽省技术创新中心”名单，获批建设“智能机器人先进机构与控制技术创新中心”。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210537-1.html
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