IBM和微软就挖角案达成和解 皆大欢喜各方均表示满意

据外媒报道，IBM周一宣布，它已经和解了一宗商业秘密诉讼。微软挖走其首席多样性官员后，IBM对这位名为“林赛-雷-麦金泰尔”(Lindsay-Rae McIntyre)的前员工提出了诉讼。

据法庭文件显示，IBM和麦金泰尔的和解协议是在2月25日达成的。双方没有披露和解协议的具体条款。但根据这份和解协议规定，麦金泰尔将从7月开始在微软工作。

IBM于2月12日在纽约怀特普莱恩斯的联邦法院提出诉讼，指控麦金泰尔违反了一项为期一年的竞业禁止协议，并声称她可能会将IBM的多样性数据和招聘计划透露给竞争对手。

IBM发言人在一份声明中表示：“我们很高兴该案能在皆大欢喜的情况下达成和解，麦金泰尔女士将从今年7月上任。”

微软发言人在一份声明中表示：“公司很高兴能解决这个问题。我们很高兴林赛-雷-麦金泰尔将加入微软，担任我们的首席多样性官员。”

IBM曾要求法官执行竞业禁止协议，声称这样有助于确保麦金泰尔不向微软透露关于IBM招聘计划和维持多样性员工所做努力的高度机密和敏感信息。

法庭原定于3月12日召开一次关于微软请求的听证会。

尽管竞业禁止协议在科技行业普遍存在，但是对于它们的争议并不少见。一些人力资源法律专家称，一家公司在一个与核心产品或业务无关的角色上执行竞业禁止协议是很不寻常的。

专业律师们表示，这起诉讼非同寻常，因为IBM声称其多样性数据和战略是具有经济价值的商业秘密，这是一个法律术语，通常与尖端技术或严密保护的配方有关。

麦金泰尔的代表律师在法庭文件中称，她不会滥用IBM的任何专有信息，而且这些信息对她或者微软都没有用。

微软并未在IBM的诉讼中被点名。该公司表示，它对IBM的机密信息没有兴趣。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210538-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm