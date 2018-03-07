IBM和微软就挖角案达成和解 皆大欢喜各方均表示满意
据外媒报道，IBM周一宣布，它已经和解了一宗商业秘密诉讼。微软挖走其首席多样性官员后，IBM对这位名为“林赛-雷-麦金泰尔”(Lindsay-Rae McIntyre)的前员工提出了诉讼。
据法庭文件显示，IBM和麦金泰尔的和解协议是在2月25日达成的。双方没有披露和解协议的具体条款。但根据这份和解协议规定，麦金泰尔将从7月开始在微软工作。
IBM于2月12日在纽约怀特普莱恩斯的联邦法院提出诉讼，指控麦金泰尔违反了一项为期一年的竞业禁止协议，并声称她可能会将IBM的多样性数据和招聘计划透露给竞争对手。
IBM发言人在一份声明中表示：“我们很高兴该案能在皆大欢喜的情况下达成和解，麦金泰尔女士将从今年7月上任。”
微软发言人在一份声明中表示：“公司很高兴能解决这个问题。我们很高兴林赛-雷-麦金泰尔将加入微软，担任我们的首席多样性官员。”
IBM曾要求法官执行竞业禁止协议，声称这样有助于确保麦金泰尔不向微软透露关于IBM招聘计划和维持多样性员工所做努力的高度机密和敏感信息。
法庭原定于3月12日召开一次关于微软请求的听证会。
尽管竞业禁止协议在科技行业普遍存在，但是对于它们的争议并不少见。一些人力资源法律专家称，一家公司在一个与核心产品或业务无关的角色上执行竞业禁止协议是很不寻常的。
专业律师们表示，这起诉讼非同寻常，因为IBM声称其多样性数据和战略是具有经济价值的商业秘密，这是一个法律术语，通常与尖端技术或严密保护的配方有关。
麦金泰尔的代表律师在法庭文件中称，她不会滥用IBM的任何专有信息，而且这些信息对她或者微软都没有用。
微软并未在IBM的诉讼中被点名。该公司表示，它对IBM的机密信息没有兴趣。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210538-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
沪江网校开学季力推雅思智能课 主打“提分私教”卖点
青浦重固镇将辖区内所有单位纳入生活垃圾分类整区域全覆盖，包括党政机关、各村居、各企事业单位、各社会团体和场所等。
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。