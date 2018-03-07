招商信诺人寿与网易云达成战略合作，升级保险服务体验

3月6日，招商信诺人寿与网易旗下云计算和大数据品牌网易云达成战略合作，招商信诺将运用网易在全智能云客服(七鱼)、大数据、人工智能等领域的技术积累，发展智能客服、智能问诊等共享服务，进一步研究、开发人工智能在保单审核、风控联合建模等保险行业的场景化应用，并根据保险业务模型联合建模，以进行更高效、精准的风控管理，同时将数据进行可视化分析。

左：招商信诺人寿总经理兼首席执行官赖军 右：网易杭州研究院执行院长汪源

据了解， 网易云是网易集团旗下云计算和大数据品牌，由支撑网易全线互联网产品的公共基础技术平台演进而来。网易云自2015年对外开放，先后推出了网易云信、云计算基础服务、全智能云客服(七鱼)、网易云安全(易盾)、网易猛犸、网易有数、网易云有料等服务。

招商信诺人寿是一家以健康医疗险为特色的中外合资寿险公司，为企业和个人提供涵盖风险保障、财富规划、健康服务的全方位产品及服务，中外股东分别为招商银行和美国信诺集团。招商信诺人寿经过14年的发展，业务已覆盖全国14个省市。

一般来说，传统寿险公司的定位往往是一个事后赔理的角色，但进入移动互联网时代，对市场有敏锐感知的寿险公司开始意识到，以上模式容易让寿险业务陷入被动的局面。在此背景下，业内有寿险公司已经开始积极尝试将业务模式向前期防范、事中干预转变，招商信诺就是其中之一。

“此次与网易云的战略合作，将为我们搭建更高层次的创新发展平台，为实现以客户为中心的科技创新，不断提升服务水准增添新动力。相信这次合作会大力推动招商信诺人寿的保险科技平台建设以及保险服务技术的升级。”招商信诺人寿总经理兼首席执行官赖军说。

“网易杭州研究院自2006年成立，初衷就是希望能将网易的互联网技术经验成体系输出，帮助内部业务更高效地创新。基于网易杭州研究院多年的内部创新经验，我们也在思考如何利用云计算、大数据、人工智能等技术帮助外部客户更快地发展，更高效地提升服务能力”，网易杭州研究院执行院长汪源出席当天活动，他表示，网易全智能云客服(七鱼)、大数据以及人工智能技术与招商信诺人寿业务的结合，在一定程度上整合保险行业的资源，是保险行业科技创新的一次积极探索，同时也是传统行业和互联网科技相结合的新趋势。

另据了解，目前网易云已经服务40万企业客户，覆盖金融、电商、社交、教育、游戏、文化娱乐、医疗生物等多个领域。

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