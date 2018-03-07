湖南省2018年能源工作要点

018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是全面实施“十三五”规划承上启下的关键之年。

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是全面实施“十三五”规划承上启下的关键之年。做好全年能源工作，对深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，推动能源转型发展，决胜全面建成小康社会，具有十分重要的意义。特制定以下工作要点：

一、指导方针和主要目标

（一）指导思想

全面贯彻十九大精神和“四个革命、一个合作”行动纲领，落实中央和省委、省政府要求，以解决能源发展不平衡不充分问题为目标，以满足人民美好生活用能需求为导向，以供给侧结构性改革为主线，坚持优化存量资源配置和扩大优质增量供给相结合，坚持保障供应和提高效率相结合，坚持省内开发和省外引进相结合，着力补齐能源基础设施短板，着力降低用能成本，着力提高发展质量和效益，努力构建供给足、结构优、效率高的现代能源体系。

（二）基本原则

1、坚持安全保供、系统优化。提高能源有效供给能力，切实保障能源供应安全，坚持省内生产与省外引进并举，加快推进省内在建及已核准待建的大型清洁高效煤电项目建设，积极推动湖南电网与华中电网加强联络，加快煤炭和油气入湘通道建设，统筹化解过剩产能与保障供应的关系。提高能源供给对需求变化的适应性和灵活性，加快布局调峰电源，加快建设煤炭储配基地和储气调峰设施，增强调节能力。

2、坚持清洁低碳、节能环保。坚持绿色低碳的战略方向，稳妥发展风电、光伏、生物质等新能源。推进煤炭等化石能源清洁高效开发利用，提高天然气消费占比，推进油品质量升级。有序推进以电代煤、以气代煤、以电代油，积极鼓励节能型生产生活消费。

3、坚持改革创新、市场导向。深化能源体制改革，积极培育和规范能源市场体系，完善监管机制，放开竞争性业务，提高市场化率。坚持创新引领发展战略，大力推动能源科技创新，提高能源关键技术研发和重点装备生产能力，做大做强新兴能源产业。

4、坚持民生普惠、成果共享。着眼区域平衡发展和人民群众需求，突出能源领域补短板、强弱项，统筹重大能源项目布局，加快能源民生保障工程建设，积极推进城乡配电网升级改造、气化湖南等重点工作，确保人民群众共享能源发展成果。

（三）主要目标

1、能源消费。全省能源消费总量控制在1．65亿吨标煤左右。非化石能源消费比重提高到17．5％左右。全社会用电量1684亿千瓦时左右，增长6．5％；煤炭消费总量1．15亿吨左右，增长0．5％；成品油消费量约1260万吨，增长1％；天然气消费量约35．9亿立方米，增长15％左右。

2、能源供应。全省能源生产总量4200万吨标煤左右。煤炭生产总量2000万吨；非化石能源装机达到2200万千瓦以上。

3、能源效率。单位GDP能耗同比下降3％以上。燃煤电厂平均供电煤耗同比减少1克左右。

二、适应新时代新要求，科学谋划能源发展重大战略

（一）发挥规划统筹作用。开展“十三五”能源规划及各专项规划中期评估，调度规划确定的主要指标、重点任务、重大工程完成情况，深入分析规划实施存在的问题和困难，对规划进行动态调整和修编。提高规划的有效性、科学性，保持各类规划空间、时间匹配统一，规划编制修订要坚持按照适度超前、科学合理的原则，为重大能源项目建设预留通道和空间，避免产生矛盾冲突。

（二）研究制定重大政策。试行可再生能源绿色电力证书核发和自愿认购，进一步完善风电、光伏发电的补贴机制，引导全社会绿色消费，促进清洁能源消纳利用。探索建立电力市场辅助服务机制，研究制订分布式发电市场化交易规则和办法，研究制订燃煤电厂耦合生物质发电相关配套政策。积极探索在天然气管网项目建设中引进政府和社会资本合作（PPP）的投资模式，引导民营和混合所有制企业参与项目投资建设。

（三）加强形势分析研判。加快建设能源信息管理系统，建立完善重大信息日报、周报、月报等制度。加强对发电量、工业用电、用气量、电煤库存、油气储量等指标的调度监控，加强对能源要素与经济增长、电力需求与产业调整、煤价变动与煤炭局部供需情况等关联问题的综合分析。

三、推动能源绿色低碳发展，促进美丽湖南建设

（一）持续壮大清洁能源产业

扩大天然气利用。多方开拓气源，加快推进省内管道支干线建设，积极破解天然气供应不足和储运瓶颈。大力发展天然气分布式能源和天然气调峰电站。推广天然气大用户直供，减少工业用户和民用用户在输配价格和终端气价上的交叉补贴，降低天然气综合使用成本。

加快开发太阳能。大力实施光伏扶贫三年行动计划，积极推进村级和集中式光伏扶贫电站建设。发展分布式光伏发电，以湘北、湘南等太阳能资源相对丰富地区为重点，因地制宜建设地面电站，鼓励推广户用型光伏应用。继续推行普通光伏电站竞争性配置，充分发挥市场机制作用，推动降低光伏发电成本。

积极发展水电。充分挖掘水电潜能，积极提高水能利用效率，尽快开工建设平江抽水蓄能工程，推进安化、攸县等抽水蓄能电站以及柘溪、凤滩增容改造项目前期工作。

稳妥有序发展生物质等新能源。坚持布局科学合理、完善前期工作、加强舆论引导、强化环保信息公开和公众参与等原则，稳妥有序推进垃圾焚烧发电等生物质项目前期工作。积极推进水（地）源热泵技术工程应用。探索推进城镇生活垃圾、农村林业废弃物、工业有机废水等城乡废弃物能源化利用。继续做好桃花江、小墨山等核电厂址保护工作。

严格风电发展。突出生态优先，统筹生态建设和经济发展，从严核准风电项目，实行严格的核准、环评、林业制度，确保所有风电项目符合生态环保的有关规定。出台规范管理文件，强化施工监管，建立“黑名单”制度，督促项目落实环保、水保措施，做好植被恢复。

（二）加快传统能源清洁高效开发利用

推进煤炭绿色高效开发利用。严格执行环保标准，因地制宜推广保水开采、煤与瓦斯共采等绿色开采技术，大力发展煤炭洗选加工。继续争取中央预算内投资支持煤矿安全改造，全面完成具备条件的煤电机组超低排放节能改造任务。

持续推进油品质量升级。自2018年1月1日起，全面供应国Ⅴ标准普通柴油。加快推广使用车用乙醇汽油前期工作，提高交通运输燃料中非化石能源比重。开展成品油质量升级专项监督检查，保障清洁油品市场供应。

（三）推动能源绿色消费

大力推进能源资源节约利用。实施能源消费总量和强度“双控”，抑制不合理能源消费，降低单位GDP能耗。推进能源资源节约和循环利用，推广先进节能技术装备，提高能源转化利用效率，促进能源行业节能和能效水平提升。倡导绿色生活方式，从源头减少不合理能源消费，使节约用能成为全社会的自觉行动。

提升终端能源消费清洁化水平。实施煤炭终端消费减量替代，加快实施“以气代煤”、“以电代煤”、“以电代油”工程，推进钢铁、化工等高耗能产业节能减排改造，促进燃煤锅炉全面淘汰退出，推广电锅炉、电窑炉等新型用能方式。大力发展城际客车、重型卡车和轮船等天然气交通，推广电动汽车应用。加快建设电动汽车充电设施，大力发展港口岸电、机场桥电系统。鼓励在产业园区、大型商业区、高校园区建设天然气分布式能源项目，发展冷热电三联供等用能新模式。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210541-1.html

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