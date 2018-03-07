　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

安徽宣城市发改委开展光伏扶贫督查

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-07 17:00

3月1日，宣城市发改委副调研员潘树春带队，到郎溪县、宣州区开展光伏扶贫督查。

3月1日，宣城市发改委副调研员潘树春带队，到郎溪县、宣州区开展光伏扶贫督查

督查组先后来到郎溪县新发镇双桥村和花园村、宣州区狸桥镇金凤村、朱桥乡九保村，实地查看2018年光伏项目选址及已实施光伏项目日常管护情况，详细了解资金拨付、招投标等前期工作开展情况，认真听取各地在光伏项目建设中遇到的困难和问题，并现场给予指导。

督查组要求，一是结合实际，科学谋划，做好项目前期准备工作；二是按照时序进度，加强项目调度，加快推进项目建设；三是建立健全项目日常管护制度，做好光伏扶贫电站清洁和管护工作；四是进一步加强光伏项目台账整理。

此外，督查组还就民生工程考核相关工作，到郎溪理昂生物质热电项目二期现场检查，要求当地高度重视考核工作，严格按照省市要求，加快送电线路等建设，确保民生考核顺利通过。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210542-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:开展城市光伏安徽发改委

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

沪江网校开学季力推雅思智能课 主打“提分私教”卖点

沪江网校开学季力推雅思智能课 主打“提分私教”卖点

科技传媒网每日精选阅读

青浦重固推进垃圾分类 美化生活环境

青浦重固镇将辖区内所有单位纳入生活垃圾分类整区域全覆盖，包括党政机关、各村居、各企事业单位、各社会团体和场所等。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS