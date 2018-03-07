安徽宣城市发改委开展光伏扶贫督查

3月1日，宣城市发改委副调研员潘树春带队，到郎溪县、宣州区开展光伏扶贫督查。

督查组先后来到郎溪县新发镇双桥村和花园村、宣州区狸桥镇金凤村、朱桥乡九保村，实地查看2018年光伏项目选址及已实施光伏项目日常管护情况，详细了解资金拨付、招投标等前期工作开展情况，认真听取各地在光伏项目建设中遇到的困难和问题，并现场给予指导。

督查组要求，一是结合实际，科学谋划，做好项目前期准备工作；二是按照时序进度，加强项目调度，加快推进项目建设；三是建立健全项目日常管护制度，做好光伏扶贫电站清洁和管护工作；四是进一步加强光伏项目台账整理。

此外，督查组还就民生工程考核相关工作，到郎溪理昂生物质热电项目二期现场检查，要求当地高度重视考核工作，严格按照省市要求，加快送电线路等建设，确保民生考核顺利通过。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210542-1.html

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