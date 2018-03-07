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湖北建始首座“双面”智能异质结示范云电站建成

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-07 17:01

?3月6日，建始县工业园区湖北永恒集团公司门前，一座“双面”智能异质结示范云电站建成，前来考察的全国各地光伏电站代理客商络绎不绝。

湖北建始首座“双面”智能异质结示范云电站建成

双面智能示范电站。通讯员向继武 摄

湖北建始首座“双面”智能异质结示范云电站建成

图为公司董事长接受媒体及客商采访及咨询

3月6日，建始县工业园区湖北永恒集团公司门前，一座“双面”智能异质结示范云电站建成，前来考察的全国各地光伏电站代理客商络绎不绝。该电站的建成推广应用有效解决了光照时间短、阴雨天发电少等技术瓶颈，且运维成本降低33％。

据介绍，“双面”智能异质结云电站是湖北永恒集团公司拥有自主知识产权，具有国际先进水平的“基于无线传感器网络的分布式智能光伏发电系统等关键技术”，配备4．0物联网＋高效异质结电池组件等核心技术制造而成，具有双面发电、弱光性强、弱衰减、转换效率高、使用寿命长等效能，比常规晶硅电池组件发电效率提高一倍以上，为光伏产业发展技术提升奠定坚实基础。

该公司负责人介绍，该产品将成为“推动大众创业、助力精准扶贫，促进产业扶贫”的首选项目，有助于推行节能减排、清洁能源利用、造福子孙，实现“绿水青山，就是金山银山”的生动实践。

来自：荆楚网 通讯员向继武、刘承耀

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210543-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:示范智能电站建成首座

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