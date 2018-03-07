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曹志安：更大范围优化配置清洁能源

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-07 17:03

为进一步加快构建清洁能源发展体系，全国政协委员、南方电网公司总经理曹志安建议，大力推动供给侧结构性改革，按照高质量发展要求，积极主动推动能源结构优化，

为进一步加快构建清洁能源发展体系，全国政协委员、南方电网公司总经理曹志安建议，大力推动供给侧结构性改革，按照高质量发展要求，积极主动推动能源结构优化，努力提高非化石能源利用比重。

据悉，国家《能源生产和消费革命战略（2016―2030）》提出，2020年单位国内生产总值二氧化碳排放量要比2005年下降40％～45％，到2050年非化石能源占比超过一半。这是打好污染防治攻坚战、推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局的关键所在。

曹志安建议，深入贯彻落实国家能源战略规划。严格按照国家能源、电力发展规划，统筹考虑各地区资源禀赋、经济发展、能源需求、价格承受能力等因素，合理发展煤电，积极有序发展清洁能源，进一步优化电源结构。

在提高电网大范围优化配置资源能力方面，曹志安提出，加强电网跨省跨区互联互通、互济互补通道建设，实现清洁能源在更大范围的优化配置。

在深入推进电力体制改革方面，曹志安建议，按照“计划＋市场”的原则推进清洁能源的跨省区交易，充分发挥市场机制作用；坚决破除省间壁垒，完善交易机制，大力推动清洁能源与煤电等化石能源进行发电权置换；完善新能源补贴机制；加快碳排放权交易市场建设，综合运用好清洁能源的减排效益。

此外，曹志安还提出，要加强科技创新。加大对新技术新模式应用的支持力度，积极开展水风光互补、风光储互补等多能互补，探索应用氢储能、热储能等多种储能技术；加快推进智能电网发展，利用“云大物移智”等前沿技术，改造升级传统电网；全力支持电动汽车充电设施建设，推动电动汽车产业健康发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210544-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:优化配置更大清洁能源范围

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