曹志安：更大范围优化配置清洁能源

为进一步加快构建清洁能源发展体系，全国政协委员、南方电网公司总经理曹志安建议，大力推动供给侧结构性改革，按照高质量发展要求，积极主动推动能源结构优化，
为进一步加快构建清洁能源发展体系，全国政协委员、南方电网公司总经理曹志安建议，大力推动供给侧结构性改革，按照高质量发展要求，积极主动推动能源结构优化，努力提高非化石能源利用比重。
据悉，国家《能源生产和消费革命战略（2016―2030）》提出，2020年单位国内生产总值二氧化碳排放量要比2005年下降40％～45％，到2050年非化石能源占比超过一半。这是打好污染防治攻坚战、推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局的关键所在。
曹志安建议，深入贯彻落实国家能源战略规划。严格按照国家能源、电力发展规划，统筹考虑各地区资源禀赋、经济发展、能源需求、价格承受能力等因素，合理发展煤电，积极有序发展清洁能源，进一步优化电源结构。
在提高电网大范围优化配置资源能力方面，曹志安提出，加强电网跨省跨区互联互通、互济互补通道建设，实现清洁能源在更大范围的优化配置。
在深入推进电力体制改革方面，曹志安建议，按照“计划＋市场”的原则推进清洁能源的跨省区交易，充分发挥市场机制作用；坚决破除省间壁垒，完善交易机制，大力推动清洁能源与煤电等化石能源进行发电权置换；完善新能源补贴机制；加快碳排放权交易市场建设，综合运用好清洁能源的减排效益。
此外，曹志安还提出，要加强科技创新。加大对新技术新模式应用的支持力度，积极开展水风光互补、风光储互补等多能互补，探索应用氢储能、热储能等多种储能技术；加快推进智能电网发展，利用“云大物移智”等前沿技术，改造升级传统电网；全力支持电动汽车充电设施建设，推动电动汽车产业健康发展。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210544-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
沪江网校开学季力推雅思智能课 主打“提分私教”卖点
青浦重固镇将辖区内所有单位纳入生活垃圾分类整区域全覆盖，包括党政机关、各村居、各企事业单位、各社会团体和场所等。
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。