Silicon Labs推出满足物联网增长需求的新型高集成度PoE IC

日前，Silicon Labs(亦称“芯科科技”)发布了两款全新的以太网供电(PoE)受电设备(PD)系列产品，为各种物联网(IoT)应用提供一流的集成度和效率。

日前，Silicon Labs(亦称“芯科科技”)发布了两款全新的以太网供电(PoE)受电设备(PD)系列产品，为各种物联网(IoT)应用提供一流的集成度和效率。Silicon Labs的Si3406x和Si3404系列产品在单个PD芯片上包含了所有必要的高压分立元件。新的PD IC支持IEEE 802.3 PoE+受电能力、效率超过90%的灵活的电源转换选项、强大的睡眠/唤醒/LED支持模式以及出色的抗电磁干扰能力。这些功能可帮助开发人员在高功率、高效率PoE PD应用中降低系统成本且加快产品上市步伐。

IoT的快速扩张正在推动IP摄像机、智能照明灯具、功能丰富的视频IP电话、先进的802.11无线接入点和智能家电等应用对于PoE+连接的需求。这些需要更高功率的应用驱动了对于支持PoE+标准的PD器件的需求增长。例如，带有云台/变焦和加热元件的最新电机定位IP摄像机会对电源造成严重的负载。PoE+技术带来30瓦的输出功率，从而能够支持这些苛刻的应用任务。Silicon Labs的Si3406x系列产品适用于家居、商业和工业环境，是新型PoE+使能的IoT产品的理想PD接口解决方案。

Silicon Labs电源产品副总裁Ross Sabolcik表示：“Silicon Labs的PoE解决方案提供高达30瓦的多种功率等级，满足客户苛刻的电源需求。我们的PD产品组合带来业界领先的集成度和先进功能，帮助开发人员简化设计，同时满足其功耗和成本预算。Silicon Labs的一站式PoE产品可同时满足以太网电缆两端的应用需求，此产品组合包括新型的PD器件，以及PSE控制器和PSE电源管理IC。”

Si3406x IC集成了PoE+ PD应用所需的所有电源管理和控制功能，把10/100/1000BASE-T以太网连接提供的高压转换为稳定的低压输出供电。通过使用经济的片外元件，同时保持高性能，优化的架构最大限度的减少了印制电路板(PCB)面积和片外BOM成本。

与Si3406x系列产品互补，Si3404 IC为低功率15W PoE PD应用提供兼容802.3 Type 1标准的高性价比产品。Si3404在极小封装内集成了低功率PD应用所需的全部接口和控制功能。

Si3406x IC集成了二极管电桥和瞬态浪涌抑制器，可直接连接至以太网RJ-45连接器。稳压器的开关频率可通过一个简单的外部电阻器进行调整，以避免不必要的谐波。集成的同步驱动器可以控制次级侧场效应晶体管(FET)以提高功率转换效率。通过自动维护功率签名(MPS)功能，在睡眠模式下保持与PSE交换机的连接。

Si3406x系列产品的电流模式控制开关稳压器支持多种隔离和非隔离电源拓扑结构。该稳压器由一个集成的电源开关FET作为补充。这种灵活性以及Silicon Labs完整的PoE PD参考设计使得开发人员能够更轻松的部署关键电源子系统。

价格与供货

Si3406x IC已经量产并可提供样片，采用小尺寸5mm x 5mm QFN封装；Si3404器件采用小尺寸4mm x 4mm QFN封装。在一万片采购量时，Si3406x产品单价为1.34美元起，Si3404产品单价为1.02美元起。为帮助开发人员缩短开发时间并降低成本，Silicon Labs为Si3406x和Si3404器件提供一系列隔离式和非隔离式符合Class 2-4标准的评估套件，零售价格为79美元起。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210545-1.html

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