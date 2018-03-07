专注创新驱动 智能制造为中联重科注入新活力

实际上，“智能制造”一直是全国“两会”热议的话题。以中联重科等为代表的一批湖南装备制造企业，积极推动转型创新并深度践行“智能制造”。

全国政协委员、中联重科党委书记、董事长詹纯新接受采访。

“加快新旧发展动能接续转换。深入开展‘互联网+’行动，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。实施‘中国制造2025’，推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程，先进制造业加快发展”，今年的《政府工作报告》中写道。

作为创新型国家建设的重要内容，湖南正在努力“建设创新型省份”。3月3日，湖南团向十三届全国人大一次会议提出建议，希望国家有关部门支持指导湖南完善创新型省份建设的顶层设计，尽快将湖南列为创新型试点省份。

实际上，“智能制造”一直是全国“两会”热议的话题。以中联重科等为代表的一批湖南装备制造企业，积极推动转型创新并深度践行“智能制造”。

全国政协委员、中联重科党委书记、董事长詹纯新认为，传统装备制造业转型创新的关键就是智能制造，作为企业，要充分利用互联网、物联网，在技术、管理和商业模式上实现创新。

“我们的智能制造不能局限在流水线，而应该着重在产品上。怎么样让它智能化，怎么样让产品灵动起来，这个时候产品和客户都联结在互联网、物联网上，这个装备制造企业才有生命力。”

近年来，中联重科在“智能制造”的征程上进一步加快步伐。围绕“互联网+”与工业4.0的内涵与外延，企业通过移动互联网、云计算、大数据、物联网等与工程机械制造行业的结合，以智能产品、智能服务、智能工厂为三大抓手推进智能制造。

中联重科在工业大数据技术方面已经拥有10年的经验。早在2006年就开始进行工程机械设备远程监控管理研究及应用，2015年企业打通物联网平台、企业业务系统相关数据，并在此基础上实现了一系列深层次数据分析和应用。工业物联网平台运行10年来，线上设备共计14万余台，可以监测混凝土泵车、汽车起重机、挖掘机、塔式起重机、基础施工机械、土方机械、路面机械等各类设备。

以提质增效、创新驱动、智能转型为重点，中联重科开展产品的型谱优化和智能升级，不断推进落实智能制造。

其中，“产品4.0”是中联重科从2014年开始聚合研发力量、引领装备制造升级而打造的智能产品，以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等现代技术，研发整体性能卓越，作业安全可靠，使用绿色环保、管控智能高效的智能化产品，堪称行业同类产品中智能制造的“排头兵”。

与之匹配的是，以4.0智能产品为载体，通过物联网、大数据、移动互联网等技术连接设备、企业与客户，对经营模式进行了颠覆式创新，重构着商业模式。中联重科实现了从“设备生产商”向“服务提供商”的转型。

在智能工厂的建设上，中联重科拥有全球第一条塔机和升降机标准节智能生产线。可以自动匹配物料、柔性混流实现10种不同规格的标准节生产。经过30台工业机器人并行作业与数控加工，全自动化的完成整个制造过程。据最新消息，中联重科正在建设国际一流、国内领先的塔机智能工厂，智能制造再下一城。

中联重科在智能制造方面的预判与先行，获得了明显的回报。以中联重科56米高精高效泵车为例，其摘得2017年首届“湖南省产品创新奖”，并在2017年朱日和基地阅兵式上大显身手，市场占有率在同类型产品中全球第一，可以说是一款集智能、市场、品牌等多方面荣誉于一身的创新产品。此外企业还有诸多的“智造重器”――如成功完成“华龙一号”核电穹顶吊装任务的中联重科3200吨履带起重机，以及央视重点报道过的中联重科生产下线的国内首台柴、电双动力作业混凝土湿喷机等等，都曾在一时之间成为“现象级”的产品。

中联重科“智能制造”的成就更是获得了国家相关部门的肯定。2017年10月，中联重科凭借“工程机械远程运维服务试点示范”成功入围2017年国家智能制造试点示范项目名单，并同时入选“国家工业互联网应用试点示范项目”。

对于未来，中联重科在布局智能制造方面依然不遗余力，“2018年，中联重科将更专注创新驱动，培育发展新动能。将加速推进研发、市场、服务、金融资源在全球范围内的配置与整合，深化技术和产品升级，努力占领世界制高点。”詹纯新表示。

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