　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

专注创新驱动 智能制造为中联重科注入新活力

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-07 17:07

实际上，“智能制造”一直是全国“两会”热议的话题。以中联重科等为代表的一批湖南装备制造企业，积极推动转型创新并深度践行“智能制造”。

专注创新驱动 智能制造为中联重科注入新活力

全国政协委员、中联重科党委书记、董事长詹纯新接受采访。

“加快新旧发展动能接续转换。深入开展‘互联网+’行动，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。实施‘中国制造2025’，推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程，先进制造业加快发展”，今年的《政府工作报告》中写道。

作为创新型国家建设的重要内容，湖南正在努力“建设创新型省份”。3月3日，湖南团向十三届全国人大一次会议提出建议，希望国家有关部门支持指导湖南完善创新型省份建设的顶层设计，尽快将湖南列为创新型试点省份。

实际上，“智能制造”一直是全国“两会”热议的话题。以中联重科等为代表的一批湖南装备制造企业，积极推动转型创新并深度践行“智能制造”。

全国政协委员、中联重科党委书记、董事长詹纯新认为，传统装备制造业转型创新的关键就是智能制造，作为企业，要充分利用互联网、物联网，在技术、管理和商业模式上实现创新。

“我们的智能制造不能局限在流水线，而应该着重在产品上。怎么样让它智能化，怎么样让产品灵动起来，这个时候产品和客户都联结在互联网、物联网上，这个装备制造企业才有生命力。”

近年来，中联重科在“智能制造”的征程上进一步加快步伐。围绕“互联网+”与工业4.0的内涵与外延，企业通过移动互联网、云计算、大数据、物联网等与工程机械制造行业的结合，以智能产品、智能服务、智能工厂为三大抓手推进智能制造。

中联重科在工业大数据技术方面已经拥有10年的经验。早在2006年就开始进行工程机械设备远程监控管理研究及应用，2015年企业打通物联网平台、企业业务系统相关数据，并在此基础上实现了一系列深层次数据分析和应用。工业物联网平台运行10年来，线上设备共计14万余台，可以监测混凝土泵车、汽车起重机、挖掘机、塔式起重机、基础施工机械、土方机械、路面机械等各类设备。

以提质增效、创新驱动、智能转型为重点，中联重科开展产品的型谱优化和智能升级，不断推进落实智能制造。

其中，“产品4.0”是中联重科从2014年开始聚合研发力量、引领装备制造升级而打造的智能产品，以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等现代技术，研发整体性能卓越，作业安全可靠，使用绿色环保、管控智能高效的智能化产品，堪称行业同类产品中智能制造的“排头兵”。

与之匹配的是，以4.0智能产品为载体，通过物联网、大数据、移动互联网等技术连接设备、企业与客户，对经营模式进行了颠覆式创新，重构着商业模式。中联重科实现了从“设备生产商”向“服务提供商”的转型。

在智能工厂的建设上，中联重科拥有全球第一条塔机和升降机标准节智能生产线。可以自动匹配物料、柔性混流实现10种不同规格的标准节生产。经过30台工业机器人并行作业与数控加工，全自动化的完成整个制造过程。据最新消息，中联重科正在建设国际一流、国内领先的塔机智能工厂，智能制造再下一城。

中联重科在智能制造方面的预判与先行，获得了明显的回报。以中联重科56米高精高效泵车为例，其摘得2017年首届“湖南省产品创新奖”，并在2017年朱日和基地阅兵式上大显身手，市场占有率在同类型产品中全球第一，可以说是一款集智能、市场、品牌等多方面荣誉于一身的创新产品。此外企业还有诸多的“智造重器”――如成功完成“华龙一号”核电穹顶吊装任务的中联重科3200吨履带起重机，以及央视重点报道过的中联重科生产下线的国内首台柴、电双动力作业混凝土湿喷机等等，都曾在一时之间成为“现象级”的产品。

中联重科“智能制造”的成就更是获得了国家相关部门的肯定。2017年10月，中联重科凭借“工程机械远程运维服务试点示范”成功入围2017年国家智能制造试点示范项目名单，并同时入选“国家工业互联网应用试点示范项目”。

对于未来，中联重科在布局智能制造方面依然不遗余力，“2018年，中联重科将更专注创新驱动，培育发展新动能。将加速推进研发、市场、服务、金融资源在全球范围内的配置与整合，深化技术和产品升级，努力占领世界制高点。”詹纯新表示。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210547-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:智能制造中联重科

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

沪江网校开学季力推雅思智能课 主打“提分私教”卖点

沪江网校开学季力推雅思智能课 主打“提分私教”卖点

科技传媒网每日精选阅读

青浦重固推进垃圾分类 美化生活环境

青浦重固镇将辖区内所有单位纳入生活垃圾分类整区域全覆盖，包括党政机关、各村居、各企事业单位、各社会团体和场所等。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS