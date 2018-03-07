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全国人大代表金东浩：强化农药包装废弃物管理

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-07 17:16

针对田间地头出现大量被丢弃的农药瓶（袋）问题，全国人大代表金东浩建议，国家尽快出台《农药包装废弃物回收处理管理办法》，通过明确相关责任主体，建立农药包

针对田间地头出现大量被丢弃的农药瓶（袋）问题，全国人大代表金东浩建议，国家尽快出台《农药包装废弃物回收处理管理办法》，通过明确相关责任主体，建立农药包装废弃物回收处理体系，确保耕地不被污染，更好地保护农村生态环境。

62岁的金东浩是黑龙江省尚志市鱼池朝鲜族乡新兴村党支部书记，他还是黑龙江省水稻协会会员，常年深入田间地头，讲解水稻种植技术。他告诉我们：“现在到农村转一转看一看，田间地头到处可见农药袋、农药瓶，一亩地需用5瓶农药，或20袋农药，农民施用农药后，有很多农民把农药瓶（袋）随手扔在地头上，残留的农药污染土壤，成了农田主要的污染物，也破坏了生态环境。我每年都对农民说，想办法，集中清完农药瓶（袋）以后，你挖个坑，把农药瓶（袋）埋了，但不是终究的办法，有的农药袋埋在土里面，十年二十年都不烂。”据不完全统计，作为农业大国，我国每年所需农药包装物达100亿个，农民随意丢弃的约30亿个。金东浩说，随着生态文明建设的加速、环境治理深入化发展，加强农药包装废弃物回收处理迫在眉睫。

为此，他建议，除帮助农民养成回收农药废弃包装物的习惯、增强环保意识外，国家应尽快出台政策，农民把农药瓶（袋）用完后，集中起来，然后农药经销商和农药生产企业回收，农药瓶洗刷后还可以再利用。农药生产企业要加大科技投入，要选用优质材料包装，尤其是采用在田间地头进行土埋可分解、不污染土壤的材料包装，研究使用可降解包装物。试行押金返回制度，经销商卖农药时可适当向农民收一点押金，待农民把废农药瓶返还给经销商后再领回押金。

在农药营销环节建立营销台帐，记录农药包装的类型、数量、回收日期等，可建立奖惩机制，确保农药废弃物不外流。国家要对农药生产及销售环节跟踪问效，不合格的包装不许出厂，销售商无台帐、无回收废弃物的取消销售资格，从源头上解决农药废弃物回收处理问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210550-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:农药包装废弃物

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