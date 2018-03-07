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猪队友！销售商提前曝光魅蓝E3：预订价2299元

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科技传媒网 中文科技资讯 2018-03-07 17:17

猪队友！销售商提前曝光魅蓝E3：预订价2299元

　　最近作为红米的老对手，魅蓝似乎有些安静，安静得有些反常。难道是暴风雨来临前的宁静?果然，昨日，网上曝光了一组魅蓝全面屏新机 E3 的真机图。而曝光这些图片的不是别人，而是魅蓝的销售商

猪队友！销售商提前曝光魅蓝E3：预订价2299元

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　　从图片上可以看到，这款新机的电源键为红色的设计，估计会采用和魅蓝 S6 一致的侧边指纹设计。

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　　配置方面，据悉，魅蓝 E3 将采用 5.99 英寸 1080p 显示屏，搭载 8 核心处理器， 至于是联发科还是高通625呢?CPU 主频为 1.8GHz，配备 4/6GB + 32/64/128 GB 存储，前置800W 像素摄像头，后置 1200W + 2000W 双摄，电池容量 3300 mAh。

猪队友！销售商提前曝光魅蓝E3：预订价2299元

　　售价方面，2299左右，估计是高配版吧。

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　　配色方面，魅蓝E3拥有黑、蓝、金三色。其中，蓝色版本(暂且称之为“孔雀蓝”)一经推出，立刻引发了网友的青睐：我要买孔雀蓝，也有网友表示：真机比之前的工信部定妆照好看多啦。

猪队友！销售商提前曝光魅蓝E3：预订价2299元

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210551-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:提前销售商猪队友

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