外媒：欧洲太保守，5G推广竞争会落后于中国美国

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息,据CNBC报道,在不久前举行的移动世界大会(MWC)上,5G成为人们关注的焦点。从大型电信公司到华为和诺基亚这样的网络设备制造商,都在5G领域中竞夺先发优势。这个行业正在讨论下一代移动互联网将如何带来高速下载、虚拟现实游戏、无人驾驶汽车以及一系列其他应用。

显然,5G的竞争已经开始。更明显的迹象是,欧洲有可能落后于美国、中国和亚洲其他地区。韩国电信(Korea Telecom)是参与冬奥会5G试验的公司之一,它展示了一款虚拟现实游戏,并通过超高速移动互联网标准进行直播。与此同时,美国移动网络运营商Verizon的首席技术官汉斯·韦斯特伯格(Hans Vestberg)表示,他认为美国和亚洲部分地区在5G技术上确实领先。

但是,在美国人和亚洲人正对5G进行大肆宣传和表示乐观的同时,欧洲人却采取了更为保守的态度,甚至欧盟立法者也是如此。负责所谓数字单一市场的欧洲委员会委员安德鲁斯·安西普(Andrus Ansip)在接受采访时表示:“我对此感到很担心!”

欧盟已经制定了连通性目标,其中一个目标是,到2020年,每个成员国中至少有一个主要城市拥有完全商业化的5G网络。为了实现这一目标,安西普称将需要5000亿欧元(约合6150亿美元)的投资。但按照目前的速度,仍存在1550亿欧元的资金缺口。

欧洲的部分问题是频谱分配,也就是各种通信标准所需要的特定无线电波。尽管其他国家正在推进并为5G提供频谱,但欧洲在这个问题上却存在巨大分歧。

欧盟议员上周决定,在20年时间里释放5G无线电频率。但包括代表全球移动运营商的行业组织GSMA在内的许多业内机构都表示,这将需要更多投资。GMSA总干事马茨·格兰德(Mats Granryd)表示,在新欧盟法律出台之前,需要更长时间的频谱所有权。

格兰德说:“建立这些网络(以及)获得投资回报需要时间。因此,我们需要确保我们所购买的频谱在很长一段时间内都是属于我们的。”

另一个问题是欧盟28个成员国实行不同的规则。CCS Insight的数据显示,AT&T、Verizon等美国移动运营商已承诺,将在今年和明年开始推出5G技术,中国将在2022年前成为最大的5G市场。

尽管5G承诺提供高速上网服务,但欧盟缓慢的行动可能会让它在这场竞赛中落后,这是个坏消息,因为这项技术可能会促进商业、消费者和经济发展。(小小)

