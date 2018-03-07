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外媒：欧洲太保守，5G推广竞争会落后于中国美国

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-07 17:20

外媒：欧洲太保守，5G推广竞争会落后于中国美国,5g 美国 欧洲 运营商 电信

（原标题：5G promises breakneck internet speeds, but Europe’s sluggishness could see it fall behind China and the US）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息，据CNBC报道，在不久前举行的移动世界大会（MWC）上，5G成为人们关注的焦点。从大型电信公司到华为和诺基亚这样的网络设备制造商，都在5G领域中竞夺先发优势。这个行业正在讨论下一代移动互联网将如何带来高速下载、虚拟现实游戏、无人驾驶汽车以及一系列其他应用。

外媒：欧洲太保守，5G推广竞争会落后于中国美国

显然，5G的竞争已经开始。更明显的迹象是，欧洲有可能落后于美国、中国和亚洲其他地区。韩国电信(Korea Telecom)是参与冬奥会5G试验的公司之一，它展示了一款虚拟现实游戏，并通过超高速移动互联网标准进行直播。与此同时，美国移动网络运营商Verizon的首席技术官汉斯・韦斯特伯格(Hans Vestberg)表示，他认为美国和亚洲部分地区在5G技术上确实领先。

但是，在美国人和亚洲人正对5G进行大肆宣传和表示乐观的同时，欧洲人却采取了更为保守的态度，甚至欧盟立法者也是如此。负责所谓数字单一市场的欧洲委员会委员安德鲁斯・安西普（Andrus Ansip）在接受采访时表示：“我对此感到很担心！”

欧盟已经制定了连通性目标，其中一个目标是，到2020年，每个成员国中至少有一个主要城市拥有完全商业化的5G网络。为了实现这一目标，安西普称将需要5000亿欧元(约合6150亿美元)的投资。但按照目前的速度，仍存在1550亿欧元的资金缺口。

欧洲的部分问题是频谱分配，也就是各种通信标准所需要的特定无线电波。尽管其他国家正在推进并为5G提供频谱，但欧洲在这个问题上却存在巨大分歧。

欧盟议员上周决定，在20年时间里释放5G无线电频率。但包括代表全球移动运营商的行业组织GSMA在内的许多业内机构都表示，这将需要更多投资。GMSA总干事马茨・格兰德(Mats Granryd)表示，在新欧盟法律出台之前，需要更长时间的频谱所有权。

格兰德说：“建立这些网络(以及)获得投资回报需要时间。因此，我们需要确保我们所购买的频谱在很长一段时间内都是属于我们的。”

另一个问题是欧盟28个成员国实行不同的规则。CCS Insight的数据显示，AT&T、Verizon等美国移动运营商已承诺，将在今年和明年开始推出5G技术，中国将在2022年前成为最大的5G市场。

尽管5G承诺提供高速上网服务，但欧盟缓慢的行动可能会让它在这场竞赛中落后，这是个坏消息，因为这项技术可能会促进商业、消费者和经济发展。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210552-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:电信美国欧洲运营商5G

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