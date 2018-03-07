MWC2018盛大开幕：海信手机强势参展，人气爆棚

2月26日至3月1日，一年一度的世界移动通讯大会在西班牙巴塞罗那拉开帷幕。作为移动通讯领域最具规模和影响力的年度盛会，今年的移动通讯大会同样吸引了成千上万个厂商的参展。

在本届大会上，中国手机厂商海信受邀参展并带来了自家的最新产品——海信双面屏手机A2 Pro、海信光变双摄手机H11等多款新品，一经亮相便凭借着双面屏、光变双摄、AI等诸多黑科技元素吸引了众多参会者的驻足围观，可谓是大放异彩。

海信手机A2 Pro是海信手机推出的一款双面屏黑科技产品。该机最大的不同之处在于屏幕，机身正面和背面各配备一块屏幕：正面是一块5.5英寸的AMOLED炫彩屏，背面是一块5.2英寸的电子水墨屏，“彩色+黑白”的前后双屏二合一设计，颠覆传统手机认知的同时，带给用户前所未有的全新体验。

基于独特的双屏幕设计，海信手机A2 Pro加入了海信独有的双面双模触控技术，在用户正常握持手机的情况下，食指通过模拟鼠标轨迹点击背面触控板，便可以实现背屏对主屏的控制。此外，海信手机A2 Pro还支持双面接听、双面读聊、双面拍照等特色功能，带给用户全新的交互体验。

不同于双面屏手机A2 Pro，海信手机H11则是一款主打光变双摄功能的时尚拍照手机。该机采用了与iPhone 8 Plus类似的“长焦+广角”的双摄方案，配备了一颗1200W像素的索尼IMX486大像素广角摄像头和一颗800像素的专业长焦摄像头，广角镜头为f/1.8大光圈，支持PDAF相位对焦技术，长焦镜头单像素尺寸为1.12μm，两颗优质摄像头的协同分工，带来了堪比单反般的拍照体验，受到了诸多摄影爱好者的一致称赞。

除了拍照上的卓越表现，海信手机H11还是一款高颜值时尚手机，该机搭载了一块流光溢彩的3D曲面玻璃，在不同光线下可以折射出炫美变化的流光，再辅以极具质感的柔光氧化金属中框以及符合人体工程学的收腰弧度设计，带来了高颜值的外观和出众的手感。

海信手机H11配备了一块5.99英寸18：9的FHD+全面屏，拥有开阔的视觉体验。核心方面则搭载了高通骁龙630处理器、3400mAh大电池，以及最高6GB+128GB内存规格，支持AI场景、面部识别、AI语音助手、体感呼叫等多种特色功能。

在智能手机行业陷入困局的今天，海信手机以科技创新驱动品牌发展的产品理念，不仅为海信手机的未来发展寻找到新的突破口，同时也为行业伙伴提供了新的思路。此次亮相2017世界移动通信大会，不仅为海信的全球化品牌拓展奠定了良好基础，同时也让更多国外消费者了解到以海信为代表的中国手机厂商的技术实力，着实为国人长脸。

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