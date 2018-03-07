PI推出输出规格可动态设定的离线式开关电源IC 全面支持USB PD 3.0+PPS快充

致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司今日发布InnoSwitch3-Pro系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。新器件可提供65 W的输出功率，并且在各种输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能。另外，通过简单的双线I2C接口可以对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制（电压阶跃步长为10mV，电流阶跃步长为50mA）。新器件可与微控制器配合工作，也可根据系统CPU的指令来控制和监测离线式电源。其应用几乎涵盖所有快充协议，包括USB功率传输(PD) 3.0+PPS、Quick Charge 4/4+、AFC、VOOC、SCP、FCP，以及其他工业和消费类电池充电器、可调光LED镇流器驱动器及输出可调整的工业电源。

InnoSwitch3-Pro电源转换IC集成了微处理器VCC电源，无需新增外围LDO为外部微处理器供电；此外，还集成了n沟道MOSFET驱动电路，可用于使能或禁止电源的主功率输出。由于新器件集成了总线电压、电流和故障报告的遥测技术，以及可动态设定的各项保护功能，例如可外部设定电源的过温保护(OTP)、输入过压/欠压(OV/UV)保护、输出过压/欠压(OV/UV)保护和短路保护的反应机制，从而使得复杂的离线式电源的BOM元件数大幅减少，电源设计的复杂度也可大幅简化。

Power Integrations产品营销总监Shyam Dujari表示：“AC-DC电源转换市场正在经历快速的转变，系统设计者需要一种能适应各种快充协议的可编程设定的开关电源解决方案，其中就包括近期制定完成的USB PD 3.0+PPS规范。”他进一步指出，“能够在不同应用环境下精确控制电源的输出电压及电流，对于需要小批量生产的专业应用的设计者也非常有用，因为他们可以使用软件在生产时或在安装过程中轻松地对输出规格进行配置，从而满足不同应用的电源需要。”

新的InnoSwitch3-Pro IC采用Power Integrations的高速数字通信技术--FluxLink，此外还具有同步整流、准谐振开关以及精确的次级侧反馈检测和控制电路。新器件已通过CQC、UL和TUV (EN60950)认证，可安全地跨接于电源初次级安规隔离带之间。其InSOP-24D封装还可提供高效散热的薄型方案，并且初级侧与次级侧具有更宽的爬电距离(>11.5mm)和电气间隙，可靠性更高，抗浪涌及ESD能力更强。

InnoSwitch3-Pro IC支持众多应用的快充协议，例如智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能音箱以及需要输出由负载控制或可调输出的非充电应用。器件样品现已开始接受订购，基于10，000片的订货量单价为每片$1.12美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210554-1.html

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