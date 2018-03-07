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"末日博士"：区块链是有史以来最被夸大的技术之一

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-07 19:02

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（原标题：Blockchain 'one of the most overhyped technologies ever: Nouriel Roubini）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息，据CNBC报道，美国著名经济学家、“末日博士”努里尔・鲁比尼(Nouriel Roubini)认为，加密货币背后的支持技术――区块链是“有史以来最被夸大的技术之一”。

末日博士：区块链是有史以来最被夸大的技术之一

图：美国著名经济学家、“末日博士”努里尔・鲁比尼(Nouriel Roubini)在达沃斯世界经济论坛上发表演讲

比特币是区块链的首批应用之一。比特币区块链的交易需要来自多方的不同验证，这些交易被所谓的“矿工”用高性能计算机解决复杂的数学难题来验证。比特币网络没有中央权威，这就是为什么区块链通常被称为分布式账本技术的原因。大型金融机构正在探索如何使用它。

支持者认为，区块链技术可以加快大公司的法律合同拟定、跨境资金流动和后端流程处理等。但鲁比尼对此并不信服。鉴于他对经济前景的悲观预测，他也被称为“末日博士”。

在Project Syndicate网站上，鲁比尼在专栏文章中与亚当-斯密研究所的研究员普雷斯顿・伯恩(Preston Byrne)宣称：“事实上，区块链是有史以来最被过度炒作的技术之一。”

区块链技术的一个好处是，它可以省去大量的文书工作。举例来说，可以在区块链上执行两方或三方参与的合同。与用最新术语更新大量的纸质副本相比，区块链支持的单一文档可以跟踪不同各方所做的更改。当所有各方都满足了某些条件，合同就会被执行。这是Ethereum所吹捧的用例之一，它有对应的加密货币以太币。

鲁比尼说，许多人都混淆了运行区块链应用程序的意义。他说：“首先，区块链的效率低于现有数据库。当有人说他们在区块链上运行某样东西时，他们通常的意思是，他们正在运行一个软件应用实例，该应用在许多其他设备上被复制。”

鲁比尼还是鲁比尼宏观协会主席，他也对区块链支持者提出的一些观点进行了分析。他说，由于区块链要求所有的交易都要用密码进行验证，所以它们通常比传统进程更慢。

鲁比尼还表示，区块链技术不太可能像许多人声称的那样，消除金融中介。该技术的拥护者曾说过，通过验证交易方式的分散性，可以在货币流动的过程中消灭中介，而鲁比尼不同意这种观点。

鲁比尼称：“这是荒谬的，原因很简单：现在存在的每一份金融合同都可以被参加的各方修改或故意破坏。用严格的‘不可靠’条款将这些可能性自动化，这在商业上是行不通的，尤其是因为它要求所有的金融协议都要有100%的现金担保，从资本成本的角度来看，这简直是疯了。”

鲁比尼补充说：“事实证明，区块链在金融领域(如证券化或供应链监控)中的许多合适应用，依然需要中间人，因为不可避免地会出现不可预见的突发事件，这要求更谨慎行事。”

鲁比尼认为，Ethereum“很容易受到有影响力的内部人士操纵”，而Ripple技术不会取代目前金融机构之间所谓的跨境转账系统（SWIFT）。Ripple和Ethereum都没有立即置评。

鲁比尼还表示，区块链不会成为与互联网HTML类似的“新通用协议”。然而，鲁比尼并没有完全抛弃这项技术。他说，区块链在“快速/可验证性交易”中是有意义的。

众所周知，鲁比尼并不看好加密货币。在许多场合，他称比特币是一个泡沫。最近在推特上，他认为数字货币的价格将会降到零。他把今天的“加密货币狂热”比作19世纪中期工业革命开始时出现的“铁路狂热”。

鲁比尼指出:“最终，区块链的应用将局限于特定的、定义良好的、复杂的应用中，这些应用对透明度和防干扰能力的要求超过对速度的要求，例如与自动驾驶汽车或无人机进行通信。对于大多数加密货币来说，它们与19世纪40年代的铁路股票没什么不同，在泡沫破灭的时候也会随之消失。” （小小） 

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210556-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:博士比特币末日鲁比尼区块链

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