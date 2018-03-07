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谷歌签署协议：将旗下餐饮点评业务Zagat出售给The Infatuation

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科技传媒网 TechWeb 2018-03-07 19:04

谷歌签署协议：将旗下餐饮点评业务Zagat出售给The Infatuation

　　3月6日消息，据《财富》杂志报道，谷歌将把旗下餐饮点评业务Zagat出售给餐饮点评网站The Infatuation。

　　The Infatuation表示，它已与谷歌签订了收购Zagat的协议。

　　谷歌最初在2011年以1.51亿美元的价格收购了Zagat，该公司正努力成为寻找当地餐馆和企业的在线中心。前雅虎首席执行官玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer)在负责谷歌地图服务的时候宣布了这笔交易，并表示Zagat将是“我们本地产品的基石”。

　　The Infatuation周一透露，它将收购Zagat，但其尚未透露金额。路透社此前报道称，谷歌计划在1月出售Zagat。

　　对于Zagat来说，The Infatuation是一个有趣的买家，因为该公司是一个专注于网络、新崛起的餐饮点评网站。

　　The Infatuation表示，Zagat将作为一个独立品牌运作，它将向高度参与的千禧一代用户介绍Zagat。

　　现在，The Infatuation提供两种餐馆指南：一种是针对年轻人的，另一种是针对老一辈的。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210557-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:Zagat谷歌签署协议Infatuation

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