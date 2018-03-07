海关“蓝天2018”专项行动启动

海关总署今天透露，今年3月至12月全国海关组织开展打击“洋垃圾”走私“蓝天2018”专项行动目前已经启动，将突出打击走私国家禁止进口的废物。

据了解，海关总署部署此次行动重点打击以伪报瞒报品名、夹藏等方式，以及通过海上、陆路边境非设关地偷运走私“洋垃圾”违法活动。为从严从实从快全面落实《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，专项行动突出打击走私国家禁止进口的废物，主要是《禁止进口固体废物目录》列名的废物，即新调整列入《禁止进口固体废物目录》的4类24种固体废物，主要涉及来自生活源的废塑料（8个品种）、未经分拣的废纸（1个品种）、废纺织原料（11个品种）、钒渣（4个品种）。

海关总署新闻发言人张广志表示，通过集中专项打击，将全力侦办一批废物走私大案，铲除一批废物走私团伙，斩断一批废物走私通道及链条，坚决将“洋垃圾”拦截在国门之外。海关还将会同有关地方和部门，同步推进反走私综合治理工作，在各地政府组织协调下，与环保、质检等相关执法部门强化协作配合，严格固体废物进口和后续监管，对无牌无照、储存“洋垃圾”店铺、窝点，进行集中清理整治。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210558-1.html

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