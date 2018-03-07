AI Conference 即将拉开大幕！

2018年3月6日，北京 — 首届AI Conference北京站承诺将会带来一场史无前例的全球领先人工智能创新人士云集的会议，让中国的人工智能人才与全球人工智能思想领袖面对面地近距离交流。北京人工智能大会关注了一个独特的焦点：应用人工智能。这一焦点桥接了人工智能研究的发展与它在商业和工业中的真实应用。AI Conference北京站由O'Reilly Media和Intel AI共同主办。将于2018年4月10日至13日在北京国际饭店会议中心进行。

大会主席Ben Lorica、Naveen Rao、Jason Chai和Roger Chen共同创建了一个以国际化专家和创新者为特色的大会议程内容。 演讲者包括：

● Bowen Zhou, JD.com(京东)

● Sherry Moore, Google (谷歌)

● Jason (Jinquan) Dai, Intel(英特尔)

● Li Li, Esri(美国环境系统研究所公司，Environmental Systems Research Institute, Inc. 简称ESRI公司)

● Yuan (Alan) Qi, Ant Financial Services Group (蚂蚁金服)

● Dr. Catherine Havasi, Luminoso

● Haifeng Wang, Baidu (百度)

● Mark Hammond, Bonsai

● Reza Zadeh, Matroid

● Danny Lange, Unity

● Hassan Sawaf, Amazon Web Services (亚马逊)

● Yi Zhang, University of California, Santa Cruz | Rulai(加州大学)

● Hsiao-Wuen Hon, Microsoft Research(微软研究院)

● Weiyue Wu, University of Oxford(牛津大学)

本次大会内容丰富的议程将探索人工智能在企业、商业和社会中的应用，并将探索如何实施人工智能项目以及与人工智能的交互。大会议程还会涵盖模型和方法，包括增强学习和机器学习、TensorFlow、深度学习、生成对抗网络(GAN)、自然语言处理和理解、语音识别和计算机视觉等。

发言者包括来自中国和美国以及澳大利亚、加拿大、印度、韩国和英国的AI领袖。 他们代表着百度、谷歌、eBay、Bonsai、Uber、微软、阿里巴巴、亚马逊、SAS、Unity、SalesForce和IBM等公司，以及加州大学伯克利分校、斯坦福大学和牛津大学等研究机构。

与会者将能了解如何利用人工智能的潜力在人工智能引起的颠覆中存活;能找到新的方法在多种行业和学科里利用他们的人工智能资源;能学习到如何将人工智能从科研成果转化为真正的商业应用;能发现学习、招聘和职业的机会;并能面对面地和其他创新者和思想领袖交流。

早期门票注册仍然开放(本周五3月9日截止)。同时有限数量的媒体门票可供符合标准的记者和分析师使用。

Intel公司的人工智能团队与O'Reilly Media共同主办了人工智能系列大会。凭借Intel在芯片创新方面的世界领先地位以及在创造支撑世界的计算标准方面的成功历史，Intel AI解决方案团队正在通过广泛的产品组合变革人工智能。从广为使用的通用CPU到为人工智能设计的专用芯片，从最大的云平台到边缘计算交付的解决方案，以及帮助部署规模化人工智能的工具，Intel都在帮助引领计算的下一场革命。

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详情可搜索AI Conference，浏览大会官网查询详情，早期门票优惠价格本周五(3月9日)结束。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210559-1.html

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