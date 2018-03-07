青浦重固推进垃圾分类 美化生活环境

今年以来，青浦重固镇围绕党的十九大提出的“加强固体废弃物和垃圾处置”总体要求，全面推进生活垃圾分类整区域创建工作，严格落实生活垃圾分类制度，完善收运处体系建设，继续拓展“绿色账户”覆盖范围，由粗放式垃圾分类管理向精细化转型，不断提升生活垃圾分类实效。

青浦重固镇将辖区内所有单位纳入生活垃圾分类整区域全覆盖，包括党政机关、各村居、各企事业单位、各社会团体和场所等。村居垃圾分类以宣传引导为主，让百姓了解垃圾分类的具体情况和作用。在9村4居委中，以福定居委和徐姚村作为试点村居，分别对小区和村里的每家每户分发垃圾桶、垃圾袋，在小区和村部设置了垃圾分类的指示牌和垃圾桶。在制度建设方面，以党支部书记牵头，带头宣传、带头学习、带头执行责任区域监督等督查评价。村居民组长作为志愿者代表，深入居民家中宣传，强化垃圾分类意识，管理和指导居民进行干湿垃圾分类。

青浦重固镇将紧紧抓住源头分类的环节，加强宣传，让居民了解垃圾分类的意义。在实施垃圾分类后，各村居将根据实际情况在多个点位设置分类垃圾桶，方便居民定时分类投放垃圾。

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