百度和海尔将在智慧家庭领域进行战略合作

科技传媒网讯 网易科技新闻3月7日AWE开幕前一天，海尔和百度共同宣布将在智慧家庭领域进行深度战略合作。





百度集团总裁兼首席运营官陆奇表示，人工智能+IoT，人工智能+智慧家居将是人工智能技术的重要落地场景。人工智能、智慧家庭场景的落地，则一定要把场景做全、做细才可以落实。百度和海尔的合作将大大加快智能家居产品体验落地的速度，百度对这次和海尔的合作抱有很大的诚意。

陆奇认为，智慧家庭的交互一定要简单。“每次我妈妈看见一个新的设备到了家里就会害怕，不知道该怎么用。如何把体验真正做简单、做极致，需要技术、需要生态，这是百度能带来的。“

海尔集团董事局副主席、执行总裁梁海山则表示，新的智慧家庭将从体验阶段延伸出智慧服务的生态，并带来很多资源和新的商业模式。

海尔表示在2018年将进一步加速智慧家庭的落地，包括提升用户体验的迭代，以及从线上线下两个渠道去提升落地的规模量级。而智慧家庭落地过程中的难题将体现在如何让整套智慧家居方案得到体现，而不只是部分单品的落地。海尔和百度的合作，将为寻找解决这个行业性难题提供新的突破口。

此次海尔还公布了针对智能家居的成套解决方案“4+7+N”，该方案改变了以往家电企业产品设计中只注重产品本身功能、性能的局限，将定制化的产品和家居环境的融合作为重要的设计理念，形成覆盖客厅、厨房、浴室、卧室四个空间，包括全屋的空气、用水、洗护、安防、娱乐、健康、信息七个解决方案，以及N个应用场景。

海尔中国区智慧家庭总经理刘飞透露，海尔2017年已建设了1800多家线下智慧家庭体验店，卖出了超过1800万台智能家居终端，用户数量突破了5500万。2018年海尔智慧家庭在线下将新建8500家门店，并将覆盖家居建材渠道、专卖店等多类渠道。

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