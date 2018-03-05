印总理莫迪称赞区块链潜力，安得拉邦将用区块链治理

（原标题：This Indian City Is Embracing BlockChain Technology -- Here's Why）

科技传媒网讯 网易科技新闻3月7日消息，据福布斯杂志报道，印度总理纳伦德拉・莫迪(Narendra Modi)最近赞扬了区块链技术的变革潜力，并强调“快速应用”的必要性，这是一国元首公开称赞区块链技术的罕见例证。区块链之于增强信息透明的意义，与互联网加强人与人之间的沟通作用相似。

区块链可帮助增加交易双方的信任，特别是在缺乏信任的经济体中进行重大交易时。超过80%的印度人在非正规经济中工作，相比起正式的合同来说，他们更依赖于人际信任，这使得他们更容易受到欺诈。这个国家的贿赂率高达69%，并且在2017年被评为亚洲最腐败国家。贷款诈骗平均每年将近20亿美元，为了降低风险，印度商业贷款的利率通常高达20%，这意味着信任度极低。

莫迪的评论并非无的放矢，印度目前十分看好区块链的潜力。港口城市维沙卡帕特南（Vishakhapatnam，即Vizag）是印度最大的集装箱港口之一，被送绰号“命运之城”。虽然在世界舞台上相对不太为人所知，但它正在成为印度的区块链中心。

2016年，位于印度东南部的安得拉邦政府启动了雄心勃勃的“FinTech Valley Vizag”计划，目标是将维沙卡帕特南建成世界级的金融科技生态系统，将政府、学术界、企业、投资者和企业家聚集起来。FinTech Valley Vizag的首席架构师、安得拉邦首席部长钱德拉巴布(Chandrababu Naidu) 以前也曾这样做过。他被广泛认为将海德拉巴(Hyderabad)改造成重要的科技中心，谷歌和Facebook等科技巨头都将印度总部设于此。

截至2017年底，FinTech Valley Vizag计划已经吸引了9亿美元投资，并创造了5500个工作岗位，尽管其最初目标是到2020年创造出惊人的50万个工作岗位。随后，安得拉邦成为印度第一个采用区块链进行治理的邦。它已经启动了两个关键项目，即利用区块链管理土地记录和简化车辆登记。

区块链有助于保护该邦的数字资产和交易，防止外界甚至是政府内部人士干预。这对安得拉邦来说是一件大事，因为根据智库Daksh的一项研究发现，与财产相关的纠纷占到所有民事案件的66%，而对GDP的拖累达到0.5%。安得拉邦计划最终在整个邦的行政部门部署区块链技术。

安得拉邦也与私营公司合作测试用例。例如，它已经通过印度区块链初创企业Zebi Data确保了超过10万份土地记录的安全，后者还与马哈拉施特拉邦(Maharashtra)和特伦甘纳邦(Telangana)等邦政府机构合作。瑞典区块链初创公司ChromaWay也与安得拉邦合作，利用海外项目的经验，包括Lantmateriet(瑞典土地注册管理局)和Kairos Future(咨询公司)的项目，提供土地注册解决方案。

FinTech Valley Vizag计划在运输、金融和数字安全等其他关键领域建立最大的区块链用例存储库。它已经与Covalent Fund基金合作，创建了Velugu Core，这是一款专注于印度的区块链堆栈。通过开放API(应用程序编程接口)，它可使政府数据自由化和数字化，然后开发人员可以使用它来构建应用程序。

举例来说，想购买某特定财产的人可以通过使用该堆栈的应用程序来假设访问政府数据，并获取所有先前所有权和交易细节的公共信息。维沙卡帕特南还与毕马威（KPMG）合作推出了名为BFSI用例存储库项目，以确定区块链和其他技术解决方案，用以解决银行、金融服务和保险领域的常见问题。

其他的举措包括创建多个商业加速器和创新实验室，以及与汤森路透(在IT和数字内容)合作的卓越中心和区块链Broadridge。FinTech Valley Vizag也提供慷慨的激励(货币、监管和基础设施支持)，以积极吸引最优秀的人才，并发展该地区在金融科技和区块链方面的思想领导地位。

维沙卡帕特南在区块链和金融科技方面取得成功有几个原因，可以为印度其他地方提供一个有价值的模板。

首先，它反映了一个更广泛的趋势：不只是大都市，即使是印度的小城市(维沙卡帕特南是个“二线城市”)也能在技术改造方面领先。其次，政府(而非私营部门)正在推动创新。第三，初创企业正受到激励，可以直接与政府合作，并利用其巨大的资源。最后，

FinTech Valley Vizag计划采用最先进的技术解决与印度相关痛点的整个方法，与典型的印度商业模式完全不同。后者复制久经考验的商业模式，并采取保守的方法去冒险。

维沙卡帕特南的成功并不是凭空发生的。安得拉邦目前在印度的经商环境中排名第一。该邦曾在2014年重新组织，其本身就处于“启动模式”下。由于不受效率低下的传统影响，它在剥离残余的繁文缛节、降低风险和改善激励方面做出了重要改变。现在，其他邦也纷纷效仿。特伦甘纳邦、马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦（Karnataka）以及喀拉拉邦（Kerala）最近都宣布了对区块链的广泛支持，并在类似的用例中试点项目，以提高治理的透明度。

近年来，印度重新致力于创新（特别是科技创新），并将其视为关乎国家利益的问题。像旨在改变知识经济的旗舰项目“数字印度”(Digital India)、旨在促进创业和创新的“创业印度”项目（Startup India）以及各种激励措施，都提升了科技界和商界的士气。维沙卡帕特南初步取得的成功为区块链在印度推广铺平了道路。 （小小）

原文链接 https://www.forbes.com/sites/outofasia/2018/03/05/this-indian-city-is-embracing-blockchain-technology-heres-why/#4a68e2988f56

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210564-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm