Fab Lab数量隔一年就会翻番 它会是制造业的未来吗

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（原标题：THE FUTURE OF 'FAB LAB' FABRICATION）

关于Fab Lab实验室的疯狂未来会实现吗？

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息，自2003年麻省理工学院比特与原子研究中心成立第一个Fab Lab实验室以来，其数量在不断增加。有人经统计，发现全球Fab Lab实验室的数量每隔一年就会翻番。如果自我定制真成了制造业的未来，将会对我们的生活产生何种影响？

1965戈登・摩尔（Gordon Moore）注意到了信息技术飞速发展的趋势，从而提出了著名的摩尔定律：集成电路上所容纳的元件数量每隔一年便会翻一番。他预测这种情况会持续下去，从而发展出功能强大的电子设备。这是一个大胆的预测（他后来将间隔时间修改为每两年），但摩尔定律已经延续了五十年，将电脑从房间大小的电子设备缩小到可以装进口袋的智能手机。计算世界已经发生了巨大的改变。

那么在原子世界，现在是否会发生同样的事情？

尼尔・格申菲尔德（Neil Gershenfeld）认为是这样的。作为麻省理工学院教授，格申菲尔德在2003年帮助创建了第一个“微观装配实验室”（Fab Lab）：这是一个拥有各种制造工具，几乎可以开发任何产品的小型实验室，诸如用于雕刻材料的激光切割机和铣刀等等。Fab Lab允许普通人以波音或西门子才有的高精度方式制造产品。

2009年，格申菲尔德帮助成立了Fab基金会，帮助人们制造他们所需要而大众市场又不提供的产品。印度农民使用Fab Lab实验室来创建工具用于验证牛奶的质量;肯尼亚一名工程专业学生为医生制造了“静脉探测”工具。到2016年，全球范围内有超过1,000家Fab Lab实验室。

然后，领导Fab基金会并被称为“Lass”的雪莉・拉斯特(Sherry Lassiter)注意到，全球Fab Lab实验室的总数每年翻番。它看起来就像摩尔定律！

现在有所谓的拉斯（Lass）法则，预测Fab Lab实验室的数量或相应工具将会每隔一年翻番。为什么会发生这种情况？部分归因于灵感（人们听说这种实验室后，，就希望拥有类似的实验室）。此外与摩尔定律一样，主要是因为技术进步：机器已经变得更便宜，也更加数字化。

如果拉斯法则继续延续下去，个性化制造将会出现爆发式增长。大约十年之后，我们将有一百万个Fab Lab实验室。在30年内它将达到一万亿；它们将像目前散落在我们呢家中的电子设备一样无所不在。

如果这真的发生了，它会如何改变生活？

在《设计现实》（Designing Reality）中，格申菲尔德和他的兄弟约珥（一位社会政策和管理学教授）和艾伦（一位视频游戏高管）指出，在短期内――未来十年――我们会看到类似Kinko的情况，也就是本地商店帮助人们制作专门的物品。二十年后，这种制造模式可能会让更多邻里拥有定制化的产品。“大规模生产可能不会消失，”艾伦告诉我，“但它可能不再是经济命脉。”大公司可能转向销售设计和原材料。

那么在30年后，当你拥有定制化产品时，你的生活会是怎样？ “没人知道，”尼尔说，“这是一种关于消费和创造的完全不同的关系。”如果我们把事情做对了，我们完全可以用当地的材料制作产品，并在使用完毕后重新塑造成新的东西，这也就意味着浪费的结束。

现在来看，这只是一个假设。也许拉斯法则最终会消失，也许会延续下去。但格申菲尔德是一个乐观主义者;他认为Fab Lab实验室可以创造一个对所有人和地球都更好的未来。

第一个障碍是让人们相信拉斯法则将会延续下去。实物产品的世界似乎不如信息世界那么容易发生动摇或巨变。在自己家里制作圆珠笔和运动鞋看起来非常疯狂，不是吗？

当摩尔在1965年提出他的看法时，智能手机也是如此。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210565-1.html

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